COAC 2024 | Javi Aguilera: "Espero que nos divirtamos mucho haciendo divertir con el cuarteto"

Después de cuatro años sin pisar las tablas del Falla, Javi Aguilera vuelve al cuarteto con su equipo, con Selu Piulestán y con Toté. Y también con Joselito, Cristóbal Torres, Lolo Pastrana “y vuelve Pacho Chouza”, “en familia”. “Estoy super contento, muy estresado porque eso no lo va a cambiar nadie en este cuarteto, pero contento”, bromeaba atendiendo a Diario del Carnaval y apurando detalles para el Falla con 'Los coco de Cadi' y para su trabajo con una empresa de eventos.

–¿Por qué decidió parar del concurso y por qué vuelve?

–Pues por el mismo motivo. Y no por falta de ganas sino por el volumen de trabajo que estamos teniendo, y vino la pandemia. Pero me ha animado el grupo, que tenía muchas ganas y yo quería mantenerlo y digo: vamos para adelante. Y ahora me alegro, porque estamos de nuevo la familia junta y divirtiéndonos y haciendo lo que nos gusta. Y estoy estresado, pero bueno, se ha dado el año.

–Creo que se anunciaron como ‘El 3 de Paco Alba’ pero finalmente son ‘Los cocos de Cadi’, ¿no?

–Sí pero la idea es la misma, lo que se ha cambiado es el nombre y la culpa es mía. Porque ese era el primer nombre que te sale sentado tomando una copita, que es muy friki o una referencia demasiado interna y personal. Yo quería que este año el nombre fuera más representativo con la idea y me pegué dos meses pensando... Vamos hasta dos días antes de la inscripción. Pero no te digo nada más para que no se pierda la esencia d e la sorpresa.

–El cuarteto recupera este año la competición con regresos como el de su cuarteto y otros más, ¿cómo ve la situación de la modalidad?

–Está un poquito mejor, saliendo todavía de triaje, en observación, y no hemos entrado en la UCI que es lo importante. Ha estado así un par de años o tres y esperamos que se siga animando. A mí lo que me da mucha pena porque veo que hay mucha participación en infantiles pero después, según van creciendo, van buscando otras alternativas.

–Es verdad, ¿por qué cree qué pasará eso?.

–No lo sé, si será más fácil ensayar a cuatro niños que dieciocho o el conseguir instrumentación infantil, que es mucho más difícil y los niños cumplen el sueño de cantar en el Falla con el cuarteto, pero no lo sé. Nunca he sacado una infantil y me gustaría algún día poder ayudar a la cantera. Esperamos que sigan viniendo grupos como el de Iván Romero que desde juveniles se quedaron con el cuarteto, porque nosotros no vamos a durar mucho tampoco, ya nos hacemos viejos y cuesta más.

–¿Hablamos sobre el debate entre cuarteto clásico y moderno?

–Bueno, yo ya vengo con la vacuna puesta. Mira, de momento el Gago me ha encantado, seguro que me va a gustar mucho Iván Romero y los que vengan (la entrevista se realizó el viernes por la mañana). Porque como decíamos antes somos cuatro gatos y tenemos que cuidarnos entre nosotros. Que me llamen como quieran, nosotros hacemos con lo que disfrutamos y lo que sí consideramos es que hacemos Carnaval. Que no se olvide la gente que esto es un concurso amateur. Vamos a disfrutar, a pasarlo bien y disfrutar de los compañeros, dejando atrás el veneno que se tiene por la presión del concurso. La presión que tengo es gustar y la presión es con uno mismo más que con los premios.

–¿Le ha abierto puertas el cuarteto en su profesión?

–El Carnaval ayuda a todo el que se dedica a un escenario, te da un escaparate impresionante, pero no es hacerlo solo por eso. Si a mí no me gustara el Carnaval no hubiera vuelto, y lo sabe el que le gusta y siente esto, porque esto es lo nuestro. Porque yo por mucho escenario al que me suba no siento lo mismo, y gracias a Dios hemos estado por toda España y con todos los respetos a todo los teatros. Ni el nerviosismo que yo siento allí en la puerta de atrás esperando la llamada de Miguel Ángel. No tiene nada que ver, nada, nada. De hecho he tenido cómicos en mi cuarteto y son muy buenos en el escenario y el cuarteto le cuesta mucho porque el cuarteto es otra historia.

–¿Cuántas vueltas se le da a un repertorio ?

–Hacer un cuarteto es diferente, por la proyección. Lo que no me lo pienso es por lo que va a pensar un jurado o vaya puntuar más o menos, eso no. Puedo pensar en la repercusión social o donde llegue, porque a veces el insulto gratuito tampoco es comedia, hay una línea muy delgada con el canallismo y la poca vergüenza, porque no todo el mundo sabe dar carga, hasta para dar carga hay que saber. Pero digo lo que pienso porque sino no sería Carnaval. Nosotros siempre estamos los del grupo; uno dice una cosa, otro otra. Y como nuestro cuarteto es muy interpretativo cuando más ensaya pues más cosas salen.

–¿Qué espera de este concurso?

–Espero es que nos divirtamos mucho haciendo divertir, que la gente se lo pase muy bien, con eso yo estoy servido. Y lo que más espero es no decepcionar. A partir de ahí que la gente considere que ha disfrutado y si estamos al nivel, para adelante.