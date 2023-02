COAC 2023: Así suena el pasodoble de 'Hotel resot Cádiz' a lo que no es Andalucía

Los botones del 'Hotel Resort Cádiz, aquí tiene usté su casa' han vuelto a abrir las puertas de su establecimiento para los cuartos de final. Antes, calentaban en camerinos las letras de sus pasodobles, que han abordado de forma original el tema del machismo y de Andalucía.

El segundo, a lo que no es Andalucía, lo ha captado Diario del Carnaval sonando poco antes de bajar a las tablas. "No es gente justificando a un vil asesino en la Macarena, no es la playa que trae muertos de la mar, no es Bonilla en plan guapito, no llegar siempre a la tele a Joaquín pa que se rían", enumeran entre otras cuestiones. "Lo que es mi tierra no sé, pero tenga claro usté lo que no es Andalucía", culminan.