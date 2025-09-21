La chirigota del Yuyu confirma que estará en el COAC 2026 y anuncia su nombre

La chirigota de José Guerrero Yuyu ha anunciado esta noche que estará en el concurso del Teatro Falla del próximo año 2026. Aunque había dudas sobre si estaría de nuevo sobre las tablas tras su regreso del año pasado, con el que consiguió un tercer premio, el grupo y su autor lo han confirmado a través de sus redes sociales.

"¿Repetimos? Po vale. Nos vemos en el COAC 2026", ha sido la frase con la que han dado la noticia, dando una alegría a los que confiaban en que su vuelta al Carnaval no fuera sólo cosa de un año, sino que se alargase a este siguiente certamen que, una vez aprobadas las bases, abrirá próximamente el plazo de inscripción.

La chirigota ha confirmado que estará en el COAC y también el nombre con el que lo hará. 'Los que van a coger papas' será la idea con la que se presenten en el coliseo gaditano. El grupo se mantiene con los mismos chirigoteros.

Una de las grandes noticias del concurso de 2025 fue la vuelta de José Guerrero Roldán el Yuyu 15 años despúes con 'Los James Bond que da gloria verlo' ( tercer premio), creando una gran expectación después de su última participación en 2010, con 'Los emires por donde lo mire'.

Yuyu está presente en la fiesta desde que se estrenara en 1986 con 'Los ordeñadores personales'. Su salto al estrellato se produce en 1989 con 'Los sanmolontropos verdes', tercer premio en aquella edición. Le sigue el cuarto premio de 'Carnaval 2036: piconeros galácticos' en 1990 antes de su gran hito, el primer premio de 'El que la lleva la entiende' en 1992 junto a Erasmo Ubera y Selu García Cossío.

En toda su trayectoria, solo cuenta con otro primer premio, el de 'Tampax goyescas, comparsa fina y segura' en el año 2001, aunque atesora varios segundos premios como los de 'Los últimos en enterarse' (1995), 'Los bordes del área' (1996), 'Los arapahoe que joe' (1998), 'Los rockeros de la Puebla en concierto' (2000), 'Los que se vinieron de Leningrado porque no era de su agrado' (2002), 'Los que no paran de rajar' (2006) y 'Los monstruos de pueblo' (2008).