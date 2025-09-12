La inscripción al COAC 2026 será inminente

Las agrupaciones que quieren participar en el concurso del Carnaval de Cádiz (COAC) 2026 podrán formalizar su inscripción en los próximos días. De hecho, dispondrán de 10 días hábiles para hacerlo una vez que el Boletín Oficial de la Provincia publique las bases.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la normativa que regirá el próximo COAC. Un trámite decisivo de cara a la configuración del concurso, ya que una vez que se publiquen las bases se abrirá el plazo de inscripción, que según ha anunciado la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, se abrirá el día siguiente a que salgan en el BOP las bases.

Este plazo abre la incógnita respecto a su inicio, ya que una vez que se envíe al BOP el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este viernes ya no dependerá del Ayuntamiento la fecha de publicación, que es la que regirá la inscripción.

En cualquier caso, ha recordado Gandullo las principales novedades incorporadas a las bases del COAC 2026. El tiempo de participación de las agrupaciones, que será de un total de 45 minutos, contando con 30 minutos para la actuación y el resto para el montaje y preparación; la posibilidad de que las agrupaciones consideradas cabezas de serie puedan renunciar a este supuesto privilegio; el arrastre de los puntos desde la fase clasificatoria; y la no devolución de la fianza a los grupos que se retiran o que son descalificados.

En el caso de la cantera, se introduce como novedad la norma de que los "comodines" no puedan cantar.