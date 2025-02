El componente de la chirigoa del Yuyu que ya ha ganado dos primeros premios en este COAC 2025

"El amuleto me dicen", afirma Pablo Cabanas entre risas. El joven, de 17 años de edad, ha tenido la oportunidad de debutar este año en adultos nada menos que en la vuelta de la chirigota del Yuyu, 'Los James Bond que da gloria verlos', donde también sale su padre. Pero es que además ya ha ganado, en este COAC 2025, y por dos veces. El guitarra es integrante de la chigota 'Las gitaneras', primer premio de juveniles, su grupo con el que lleva saliendo varios años; y también de 'Si tu quieres ser feliz', el primer premio infantil de chirigotas.

"Está siendo un Carnaval muy emocionante. A parte de los dos primeros premios en la cantera, el poder debutar con mi padre y la oportunidad que me ha dado Yuyu", donde se cambia con uno de los guitarras y toca en los cuplés. Pablo ha combinado los ensayos de las gitaneras con algunos ensayos de los James Bond mientras que para la infantil fue una incoporación de última hora. "El Lacio, autor de ese grupo, me dijo que no iban a poder salir al final porque no tenían guitarra. Yo le pregunté si era muy complicado, si eran muchas notas, y me lancé porque me dio cosas que los chiquillos no fueran a salir por eso. Empecé en Navidades y mira, me alegro porque ese premio su primer año los ha hecho felices".

El gaditano, que asegura que ha podido compaginarlo bien con los estudios, no puede estar más encantado con la experiencia que está viviendo. "Ya salir con el Yuyu y con mi padre... ". Ya si viene otra final y otro primero, pues sería cerrar un Carnaval redondo.