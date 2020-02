Fiel a su estilo, la chirigota de Selu García Cossío no desperdicia el pase de cuartos de final y lanza al público del Gran Teatro Falla dos pasodobles con giro final, marca de la casa. El primero, muy aplaudido, ha estado dedicado a la epidemia que tiene atemorizado a medio mundo. "El coronavirus era un tema delicado y había que ver cómo iba", ha confesado el autor de 'Estrés por cuatro' al finalizar la actuación.

Aunque durante el Concurso otras agrupaciones han lanzado diferentes guiños en su repertorio al virus procedente de Wuham, ha sido la chirigota del Selu la que se ha atrevido con un pasodoble completo a esta enfermedad aunque, como es habitual, el remate siempre lleva al oyente a otro lugar... "Los finales de pasodoble son como un epílogo que permite no dejarlo morir, y si es con crítica, mucho mejor. Y todavía nos quedan muchas cositas...", refrendaba el autor.

De hecho, a la chirigota del Selu le quedan "muchas cositas" puesto que terminó de escribir su repertorio "justo antes de ayer, y eso que llevo seis meses a piñón", ha asegurado. Así, el pasodoble al coronavirus es una de esas letras "más recientes" y que ha tocado "con cuidado" al ser un tema de rabiosa actualidad, "y que no se sabe por dónde va a salir...", lamenta.

Además de por la buena reacción del respetable a este segundo pase, el autor con 31 años de Carnaval encima está "muy satisfecho" por "el recorrido" de su personaje que, opina, cuajó "desde el primer momento". "Yo he querido ridiculizar el estrés porque pienso que una de las mejores maneras de luchar contra él es la risa", ha apostado.

Un personaje, altamente nervioso y estresado, que pasa a formar parte de esa galería de retratos de la fauna humana que suele bordar García Cossío y que, reconoce, que es una de sus armas. "Le echamos huevos con la interpretación", ríe el compositor que imagina cada agrupación "como una película" que siempre intenta "que quede redonda", "que no salga un romano con un reloj, por ejemplo", bromea.

Y si 'Estrés por cuatro' fuera Los otros, de Alejandro Amenábar, 'No aguantamos más... vamos de impacientes' sería El sexto sentido de M. Night Shyamalan. Y es que no son pocos los aficionados que han encontrado cierto paralelismo en sendos personajes que protagonizan estas dos chirigotas. "Creo que son personajes que tratan diferentes facetas y que cada uno utiliza lo que puede para defenderlos. Pero puedo decir que a mí me han encantado ellos", alaba.