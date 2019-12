Chirigota Los del corazón partío

La chirigota de Rota tuvo un feliz estreno en el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla, alcanzando los cuartos en 2018 con 'Este año ya nos despedimos'. En su segunda experiencia, en cambio, no pudieron superar el corte con 'No me tires tiritos en el pecho'. El grupo repite por tercer año consecutivo para llevar a las tablas 'Los del corazón partío'. Como novedad, José Mari El Lacio Barranco y Juanmi Villegas se incorporan como autores junto a Iván Herrera Lobato y Antonio José Caballero Molina.