La chirigota 'Los antiguos' se lleva el premio Cajonazo del Carnaval de Cádiz 2026

La chirigota 'Los antiguos' en una de sus actuaciones en el COAC 2026.

La Asociación Cultural Carnavalesca 'La Tertulia de Doña Frasquita' ha concedido su premio Cajonazo de este año a la chirigota 'Los antiguos'. Segun la entidad, la agrupación con autoría de Carlos Pérez e Ivan Romero es merecedora de este galardón, que cada año recococe a un grupo que se ha quedado sin entrar en la Final pero que era esperado en la gran noche del concurso por la mayoría de los aficionados.

Se trata ya del premio número 39 de Cajonazo, un galardón prestigioso que cada carnaval emite esta asociación, que preside Luis Frade. La entrega será en una fecha próxima aún por determinar.

La chirigota 'Los antiguos', de Carlos Pérez e Iván Romero, y con la direccción de Emilio López Vázquez, ha quedado en las semifinales del concruso y en la posición décima según el jurado oficial pese a que estaba en muchas quinielas para luchar por los premios. La agrupación también ha sido reconocida con el premio María Zambrano.

El año pasado fue la chirigota de Écija (Sevilla), "Al cielo con él", la galardonada.