La chirigota 'Los antiguos' gana el IV premio María Zambrano

La chirigota 'Los antiguos' en una de sus actuaciones en el COAC 2026.

La chirigota de Cádiz 'Los antiguos' ha obtenido el IV Premio María Zambrano, convocado por la fundación María Zambrano de Vélez-Málaga y la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro de Cádiz. El jurado ha galardonado la letra de pasodoble 'El Antifaz de las Mujeres', interpretado por esta agrupación en la fase de cuartos de final del pasado COAC 2026. La chirigota lleva la autoría de Carlos Pérez e Iván Romero, con dirección de Emilio López.

Este concurso premia las coplas relacionadas con el pensamiento de María Zambrano, que fomenten la promoción de los valores como el compromiso social, la libertad o la igualdad de la persona frente a la discriminación por sexo, raza, nacionalidad, color de la piel, religión, lengua o cualquier otro motivo que quiera anteponerse al valor supremo de la dignidad de la persona.

'Los antiguos' recibirá el galardón el próximo martes 24 de febrero durante la gala de entrega de premios del COAC y de los Antifaces de Oro 2026, que se celebrará en el Gran Teatro Falla.