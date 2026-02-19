Un tango del coro 'ADN' consigue el XXVIII Concurso Coplas por Andalucía

El tango titulado Rebosa por la sangre del ADN de Andalucía, del coro ‘ADN’, interpretado en la fase semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz de 2026, ha sido el ganador de la XXVIII edición del Concurso Coplas por Andalucía, galardón que concede la Asociación de Autores del Carnaval y que está patrocinado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

Los autores del coro son Luis Rivero Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul, quienes este año han llevado hasta las tablas del Gran Teatro Falla un coro que con el nombre de ‘ADN’ ha sacado a escena una fábrica encargada de trabajar con la esencia del gaditano para repoblar la ciudad y asegurar que su identidad no se pierda.

La entrega del galardón, consistente en un trofeo y 6.000 euros, se realizará el próximo 2 de mayo en el transcurso de la gala ‘Lo Mejón de lo Mejón’, que se celebrará en el Gran Teatro Falla.

Para la concesión del premio el jurado ha tenido en cuenta la copla que mejor ha expresado la historia, los valores, las tradiciones y costumbres de Andalucía, siendo importante la creatividad y promoción de Andalucía o cualquiera de sus territorios, tal y como se establece en las bases de la convocatoria del concurso.