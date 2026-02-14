'Una chirigota en teoría', el "placer" de llegar a una gran final con una chirigota de amigos

Miguel Ángel Llull y Paco Aragón, autor y director de 'Una chirigota en teoría', hablaban tras su pase en la final de lo bonito que estaba siendo este día. Su primera final como grupo, la mayoría de sus componentes, salvo tres, se estrenaban en esta gran cita. "Siempre lo digo, que llegar a una final con un grupo bueno está guay, pero mantener un grupo de tantos años de amigos, de familia, e ir poquito a poco, sin hacer ruido, sin molestar a nadie y llegar hasta aquí, es un gran placer, un gusto", apuntaba el creador de estos Stephen Hawking que han cautivaod al público. "Estoy super orgulloso de mi grupo porque hay gente buena, que han llamado de otras agrupaciones y siguen aquí, así que todo mi esfuerzo y el de Paco ha merecido la pena", apuntaba emocionado.

Tras la tensión de los momento, antes de soltar el repetorio de esta final, sobre todo el pasodoble contando que está siendo el Carnaval su vida sólo quedaba disfrutar. "He visto a la gente emocionada, lo hemos dato todo".

Paco recordaba que han recibido miles de mensjes, a través sobre todo de su móvil- "que he cometido el error de tenerlo en Facebook", bromea-. "Ha sido muy emocionante ir recibiendo de todas esas llamadas, de personas con discapacidad, de sus familiares", contaban, y también, por supuesto está siendo "una chirigota muy demandada" para las próximas actuaciones que llegan. "El domingo y el lunes vamos a estar cantando por Cádiz, se lo vamos a dedicar también a las familias y a estar juntos con la chirigota, que ha currado mucho y después nos han salido cosas por muchos sitios, por Sevilla, por Madrid, Granada,..."

Sus sillas no faltarán, por supuesto. Ya esta noche les ha costado llegar al Teatro Falla desde el local por la gente que había, "nosotros no estamos acostumbrados a eso". "Pero claro las sillas no pueden faltar, tenemos un localito por aquí para dejarlas e ir cogiéndolas para cantar y vamos con todo, a no ser que haya algún inconveniente en algún escenario":