Más de un centenar de docentes analizarán el Carnaval de Cádiz como recurso pedagógico transversal

El Carnaval de Cádiz, tan diverso, con tantas aristas, es una herramienta maravillosa para el profesorado dentro del aula. Es una fuente de creatividad, de estética, musical, de análisis y espíritu crítico, de historia, de humor, de valores, un recurso casi inagotable a razón de centenares de nuevas piezas cada año disponibles para la ciudadanía en esta explosión de expresión cultural, artística y popular que se reinventa anualmente, tanto a nivel de Concurso como de calle.

El Centro del Profesorado (CEP) de Cádiz inicia este martes 20 de enero un curso que pretende mostrar este potencial a los docentes interesados, que son muchos, para introducir el carnaval gaditano como un elemento transversal en el proceso de aprendizaje. Tres jornadas, impartidas por reconocidos carnavaleros que tienen o han tenido experiencia a la hora de ponerse delante del alumnado, para desgranar buenas prácticas y usos de la fiesta gaditana en el aula y que inaugura el comparsista Jesús Bienvenido.

'El Carnaval de Cádiz en la escuela' pretende en esta primera edición convertirse en una lluvia de ideas en las que trazar una hoja de ruta, un panel que se pueda ir trabajando y desarrollando en próximos años, ante la potencialidad que el carnaval tiene como recurso pedagógico. Así lo explica José Luis Rodríguez Moreno, director del CEP, siguiendo el modelo exitoso que Fernando Gallo desarrolla con el mundo del flamenco y del que ha celebrado ya 18 ediciones.

"Por qué tenemos que utilizar un soneto de Garcilaso de la Vega cuando tenemos infinidad de pasodobles en los que poder basarnos para análisis de textos", se pregunta Rodríguez para ejemplificar el núcleo de la cuestión de este curso. No será esta la primera vez que se alude al popurrí de 'Los pavos reales, una especie en extinción' de los hermanos Carapapa como un ejemplo paradigmático de una clase de historia cantada sobre los reyes de España.

Pero el director va más allá de la herramienta y busca en el horizonte impulsar el talento y convertir el carnaval en el aula como arma de transformación. "Si no hacemos nada, no hay cambio. Si hacemos cosas, el futuro se cambia y se transforma". Rodríguez Moreno visualiza a estos docentes como transmisores por la pasión carnavalera a los más jóvenes.

Igual que se valora cuando un deporte se le da bien, o una materia concreta, y se refuerza al estudiante, se trata de poner el talento creativo en el foco, su capacidad para componer, para cantar, para diseñar. Hacer sombreros de carnaval en vez de maquetas de la Torre Eiffel en clases de plástica para ir inoculando el venenito carnavalero y potenciar sus capacidades artísticas en el contexto de la fiesta grande del lugar en el que crece y se desarrolla.

Es un proyecto transversal en el que el Carnaval se utilice de manera profunda en todas las posibilidades que se puedan dar y que cada profesor le dé el recorrido que quiera y pueda.

Rodríguez Moreno explica que cuando plantearon esta iniciativa con Bienvenido, este les decía que cuando él era pequeño todos los niños y niñas conocían el tanguillo de Cádiz y que hace poco fue a un aula donde no sabían nada de él, por tanto hay una pérdida de transmisión cultural evidente. "Tenemos que tener nuestra identidad", defiende el director. La identidad presente en el aula, y más cuando es tan rica como la nuestra, por eso proyecta también una iniciativa similar enfocada en el patrimonio cultural gaditano.

El cartel de El carnaval de Cádiz en la escuela

El programa de estas jornadas, en la que han tenido que aumentar el aforo a 120 docentes porque las solicitudes han alcanzado casi las 250 y solo tenían previstas un centenar de plazas, comienza este martes 20 de enero con la presencia de Jesús Bienvenido, autor de 'DSAS3'. "Hemos invitado también al pregonero Manu Sánchez por si se pudiera pasar". Primero realizará una ponencia sobre el carnaval para pasar posteriormente a una parte práctica.

El próximo martes los encargados de impartir el curso a los profesores serán el autor Luis Rivero, que este año concursa en el Teatro Falla con el coro 'ADN' y María José Acosta, componente de la chirigota callejera 'cadiwoman' acompañada por Susana Ginesta para realizar un taller de feminismo relacionado con el Carnaval.

La tercera sesión se basará en una mesa redonda para analizar las sesiones anteriores y analizar buenas prácticas del uso del Carnaval en el aula. Participarán Jesús Palacios, de Los caballatis, la comparsista Lorena Bustelo, Miguel Ángel Moreno, autor del conocido como cuarteto del Gago ('Que no vengan') y la romancera Koki Sánchez, que este año se ha convertido en diose no binario para el cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada'. El comunicador Germán García, también docente, conducirá esta última sesión programada, aunque como deja claro Rodríguez no será la última porque esta iniciativa arranca con intención de quedarse.

El cartel de esta edición está basado en uno de los cuadros de Pepe Baena en el que los niños aparecen disfrazados y al que el CEP quiere agradecer su colaboración.