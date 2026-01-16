El coro ADN cuajó en la preliminar de este jueves una gran actuación, que culminó con un despliegue musical y vocal en su popurrí. En el mismo llamó la atención la cuarteta con la música de Berghain, de Rosalía. El grupo demostró su talento vocal y trabajo musical para la interpretación de una pieza donde hablan de la creatividad. Está cantada en "en el tono original para que nos lleve a ella nada más escucharlo", apuntaba Luis Rivero, creador del coro junto a Juan Manuel Moreno Gandul. "Rosalía nos parecía que era la ideal para hablar de la creatividad y la innovación. Quien mejor que ella con la aportación que está haciendo al mundo de la música internacional".