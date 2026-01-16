Rosalía suena así de bien en el Carnaval de Cádiz: la versión de Berghain del coro 'ADN' en el COAC 2026
El grupo de Luis Rivero demuestra su talento musical en su interpretación del éxito de la artista internacional
Orden de preliminares del COAC 2026
El coro ADN cuajó en la preliminar de este jueves una gran actuación, que culminó con un despliegue musical y vocal en su popurrí. En el mismo llamó la atención la cuarteta con la música de Berghain, de Rosalía. El grupo demostró su talento vocal y trabajo musical para la interpretación de una pieza donde hablan de la creatividad. Está cantada en "en el tono original para que nos lleve a ella nada más escucharlo", apuntaba Luis Rivero, creador del coro junto a Juan Manuel Moreno Gandul. "Rosalía nos parecía que era la ideal para hablar de la creatividad y la innovación. Quien mejor que ella con la aportación que está haciendo al mundo de la música internacional".