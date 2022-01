El Carnaval de Cádiz ante la ola de contagios covid | Tino Tovar: "Lo que hay que plantear es si salvar el concurso o dejarlo"

La ola de contagios desde las Navidades no deja certezas ninguna. El Ayuntamiento de Cádiz, tras la decisión que de retrasar el Carnaval y el concurso de agrupaciones, está planteando más cambios, más allá del las nuevas fechas. Así, eliminar una de las fases del COAC y que pudiera empezar en mayo es una de las cuestiones más claras sobre la mesa, con idea de ganar más de tiempo para los ensayos de los grupos, que han tenido que suprimirse ante el avance de Omicron en toda la provincia, desde este miércoles a nivel de alerta sanitaria 2 .

La ciudad de Cádiz no se libra tampoco del virus. En estos momentos la incidencia está en 1.260,4 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, con 1.455 casos más sumados en estos 14 días de fiestas navideñas, aunque no suma fallecidos en este tiempo.

Diario de Cádiz habla con algunos autores y carnavaleros para conocer su opinión sobre si afectará esta situación de la pandemia a este plan B del Ayuntamiento, tras descartar el concurso en sus fechas habituales.

Tino Tovar: “Lo que hay que plantear es si hay que salvar el concurso o dejarlo”

El autor de comparsas Tino Tovar se cuestiona sobre el tipo de concurso que vamos a tener en 2022 y no termina de ver claro si lo más plausible es continuar o volver a aplazarlo, visto lo imprevisible del avance de la pandemia. “Entiendo que eliminar una fase es una medida para intenta salvar el concurso, y que estén dándole vueltas para buscar soluciones, pero lo que creo es que lo que hay que plantear es si salvar el concurso, o dejarlo ya pasar como el concurso pasado”.

Tovar, ganador en comparsas en la última edición celebrada, la de 2020, se confiesa sorprendido con la virulencia de la sexta ola, “que nadie esperaba”, por lo que no descarta que algo similar vuelva a ocurrir un poco más adelante, en el transcurso del certamen, en otra ola futura. “Hasta que el covid no se convierta definitivamente en una enfermedad considerada como una gripe, no veo posible mantener un concurso de 30 días”. “Si el caja o el bombista da positivo llegado el momento, ¿qué hacemos?”, comenta en relación a los protocolos que nos obligan a quedarnos en casa. “Total, ya nos perdimos un concurso, tampoco pasará nada si perdemos otro, al final la situación es la que es y la salud es lo primero”.

Con todo, dice el carnavalero, “agradezco el planteamiento desde el Ayuntamiento de Cádiz, pero si no se puede, no se puede”. Al final, añade, “el concurso terminará en junio y en septiembre otra vez estaremos ensayando para el siguiente, por eso lo que planteo es si es mejor salvarlo o no, y lo que sea, pues debe decidirse ya”.

Vera Luque: "Cómo están las cosas, no puedes hacer planes ni a 15 días"

"Yo estoy todavía a verlas venir, como creo que está todo el mundo", explica José Antonio Vera Luque. "Como están las cosas no puedes hacer planes ni a 15 días vista y creo que meterte ahora en un local de ensayo puede ser una bomba de relojería", apunta el premiado chirigotero que anunció su nombre para este COAC atípico como 'Frente Talibán de la República Irreverente de Kadicadistán'. "Nos hicimos un calendario inventado y paralelo. Actualmente es como si estuviéramos en 12 de octubre y al menos hasta dentro de 20 días o un mes no se podrá ensayar, con lo que sería como noviembre en fecha natural. Se empiezan a precipitar las cosas un poquito", añade, opinando que ahora dependerá de cada grupo que quiera tirar adelante.

El autor considera que las intenciones del Ayuntamiento son "buenas", con el recorte de fases y poniendo fechas posibles de inicio e inscripción, "es complicado encajar las piezas". Pero defiende querer presentarse al concurso del Teatro Falla "con un compromiso de calidad", como le pasará a otros autores y grupos reconocidos. "Es difícil darle poca transcendencia al concurso, nos gusta hacer las cosas bien, llevar unos cuplés buenos, que la cuarteta vaya donde tenga que ir,... Eso es mucho trabajo y ya dependerá de cada uno. Estamos a verlas venir", incide el chirigotero. El grupo había pensado también salir algún día en el Carnaval de la calle con antología, "pero hasta eso si sigue lo de la mascarilla al aire libre se está complicando" por la oleada de Omicron.

Ángel Gago: "No lo veo mal cambiar puntualmente el Concurso si con ello se celebra"

El cuartetero Ángel Gago también tiene muchas ganas de concurso y no ve mal idea eliminar una fase del certamen, tal y como ha propuesto Cazalilla, “si es en beneficio del propio Concurso, pues queremos que se celebre, y si para ello hay que cambiar puntualmente una serie de cuestiones, pues bienvenido sea”, afirma.

Gago también considera que esta medida puede ayudar a que se inscriban más agrupaciones en el certamen del 2022, pero advierte de la importancia de tomar inmediatamente la decisión definitiva que marque las reglas del Concurso. “Tenemos que dejar todo claro ya, no vale cambiar las reglas a mitad de camino, hagámoslo ahora que tenemos tiempo”, puntualiza el cuartetero, que ya anunció el nombre con el que concursarán este año, 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso' .

Luis Rivero: "Nuestra idea es volver a ensayar tomando todas las medidas"

"Soy optimista y si estamos haciendo vida general, de ir al trabajo, sin restricciones, se puede hacer también Carnaval siguiendo unas normas y adaptándonos, igual que hemos hecho en otras circunstancias desde la llegada del covid", explica Luis Rivero. De hecho considera que ahí está la clave en adaptar la fiesta, "siempre que sea con una variante como esta que parece más leve".

Por eso Rivero se muestra de acuerdo en recortar el concurso con una fase menos, "y ya así se lo planteamos en su momento a la concejala, aunque entonces lo veía imposible porque querían hacer un Carnaval como lo conocíamos hasta ahora", comenta, partidario desde su punto de vista de suprimir o adaptar cuestiones. "Hay un nivel de exigencia, hay más probabilidad de que seis tengan calidad a ocho, las composiciones no salen solo con sentarte y queremos hacer las cosas en condiciones", apunta en consonancia con Vera Luque.

Por eso, su grupo quiere tirar hacia delante, manifestando además el beneficio emocional para todos. "Con esto del coronavirus estamos olvidando la salud emocional y creo que la ilusión tan grande, de poder participar, tener nuestros ensayos, compensa", señala.

El coro, que dejó de ensayar antes de Nochebuena para intentar evitar los contagios en las fiestas en familia tiene la intención de volver a retomarlo pronto. "Los hemos hablado y si se puede, será la semana que viene. Eso sí, con todas las medidas de seguridad, con mascarilla, tomando precauciones, evitando abrazos y contacto innecesarios, que si un componente se encuentra mal no venga,... Todas las normas, como hacíamos antes de Navidad. Por suerte tenemos un local lo suficientemente amplio", apunta Luis Rivero.

Antonio Rivas "Está bien lo de eliminar una fase e incluiría una letra más en la intermedia"

El corista Antonio Rivas, coautor del coro de Julio Pardo, ve factible la opción barajada por la concejala de Fiestas de eliminar una fase del Concurso para atajar el problema de los tiempos de la pandemia. “Ya se planteaba desde el Patronato del Carnaval antes de que desapareciera cuando se veían las opciones para salvar el anterior concurso”, dice, incluyendo alguna idea como una letra más que sea la genuina por modalidad , “como cuplé en chirigota o pasodoble en comparsa”, con el fin de no perder tanto repertorio.

El corista ve oportuno hacerlo en la fase intermedia, por ejemplo, y asegura que tampoco se está inventando nada nuevo, “pues en el 85 durante la clasificatoria también se cantaban más letras”. Para Rivas, el objetivo con esta medida “es salvar el concurso y que no pierda calidad”.