10 coplas que brillaron en una Final

Esta noche no se hará eterna en el Gran Teatro Falla. Por primera vez, desde que el Carnaval volviera a su templo hace 30 años, las risas por el remate de un cuplé o un golpe en una parodia, la emoción por una bella letra de pasodoble o los vellos de punta por un tango bien cantado no se alargarán hasta las tantas de la mañana. El coronavirus nos deja sin nuevas coplas sobre las tablas, pero nos ayuda a echar la vista atrás y retroceder en el tiempo para buscar aquellas letras que no hace mucho brillaron en una noche de Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

En estas últimas noches de concurso, hubo composiciones que levantaron al público del Teatro Falla, otras que además dieron primeros premios, otras quedaron para la historia o en el recuerdo colectivo, y alguna más que fueron protagonistas de esa Final concreta, por frescas, por una equivocación o por una despedida. Incluso las hay que extendieron su repercusión más allá del Carnaval.

El homenaje a las coplas de 'La eternidad'

Y, bajo la premisa de que es imposible reunir todas las que son, nos quedamos con las más recientes. Como aquel pasodoble de ‘La eternidad’, de Antonio Martínez Ares, que cerró la Final y que despertó a todo el teatro cuando amanecía. Empezando con ‘Si caminito del Falla’, como aquella otra copla de Juan Carlos Aragón, la comparsa repasaba otras grandes letras de tantos autores que son “historias de su gente”. “No están en ningún museo; pero yo las tarareo, eternamente, eternamente, eternamente”, remataba Ares dejando un momento único.

El propio Ares ha cantado en otras finales -requisito imprescindible para que esté en este repaso- pasodobles que también marcaron, que pueden ir desde ese ‘Con permiso buenas tardes’ de Los Piratas al, más actual, ‘San Juan de Dios con Plocia’, que se hizo con el primer premio Emilio López que concede Diario de Cádiz, a lo más gaditano del concurso.

El pasodoble a Marta del Castillo

También cerraba la noche grande del concurso allá por 2009 la comparsa ‘La mare que me parió’, de Antonio Martín. Aunque de este prolífico autor, medalla de Andalucía, se podían poner numerosas piezas, la dedicada a Marta del Castillo, que había sido asesinada unos pocos días antes, fue el más puntuado de aquel certamen que terminó ganando esta agrupación, y tuvo una gran acogida por el respetable. “Todos somos padres de Marta, la niña Marta”, apuntaba Martín en unos compases que se iniciaban con ese “Que se apaguen las coplas y callen las guitarras”…

El cuplé más fresquito de 'Los santos'

Y si pegado a la actualidad estuvo Martín -lo demostró también con esa copla a la muerte de Paco de Lucía en una semifinal con ‘Los hippytanos’-, también es recordado un cuplé de ‘Los Santos’, de Jesús Bienvenido y ganadores de 2010. Si recuerdan, un ordenador del foso de periodistas salió ardiendo poco antes, durante la actuación del cuarteto de Morera, y estos ladrones de barrio se atrevieron a cambiar el repertorio y dedicar una letra a este suceso. Una comparsa levantó a todo el teatro con un cuplé.

El adiós de 'Bustelo'

¿Y recuerdan ese ‘adiós compañero’? Terminaba así el pasodoble de despedida de José Luis Bustelo, en 2005, con ‘Los acuarela’, que cantaron en la Final. El autor decía adiós a cada uno de los rincones del Falla, "bendito teatro" y emocionaba a todos los aficionados y a los propios componentes de su comparsa, en un año donde también quedaría para la historia aquel piropo a Cádiz que empezaba 'Qué bonito es Cádiz por la tarde'.

El último pasodoble de Santander

Un adiós más doloroso, porque sería el último pasodoble de Manuel Santander en vida sobre las tablas, llegaría en 2019. El aplauso más largo del concurso se lo llevó el pasodoble que José Manuel Sánchez Reyes hizo para ‘La maldición de la lapa negra’. Una "cosita mala" por la que tu mundo se derrumba, pero con la que se descubre que a tu alrededor "hay mil cosas buenas", cantaban los chirigoteros. Un año después, la chirigota de Vera Luque le dedicaba una letra de altura a este grupo de chirigoteros y a los que formaban la comparsa de Juan Carlos Aragón, al “cantar con las heridas al aire sin cicatrizar” en la última final hasta el momento, la de 2020.

Las mejores coplas repetidas

En sesiones de final también se escucharon las mejores letras que muchas agrupaciones ya habían estrenado en otros pases del concurso y que repitieron sabiendo que habían calado. Muchas veces, las mejores balas se sueltan antes, fruto de la competencia y lo cara que se vende estar en la sesión más esperada de cada concurso. Fue el caso de ‘Aunque diga Blas Infante’, de ‘Los yesterday’, ‘Cádiz es mujer con dos novias’, de ‘Los buscavidas’, el pasodoble de ‘La botica’, de ‘Cuentan que había una trastienda’ a los aficionados, o el mítico cuplé al cartel del Carnaval de Rafael Alberti de ‘Los borrachos’, y ese ‘Se ve por las calles sin fin’, de Pedro Romero en ‘Güena gente’ por nombrar algunos ejemplos.

De ahora...

‘Los enteraos’, de José Luis García Cossío, Selu, uno de los pelotazos de este milenio, estrenó ese ‘La gente opina de Carnaval como si todo el mundo entendiese’, que llenó carcajadas el Falla. En 2017, Tino Tovar entorno aquello de ‘Juan se levantó’, un bonito homenaje a los profesores de Educación Especial que luego ha sido reproducido por el gremio y por sus especiales alumnos en sus clases.

Y de antes...

Si sigue mirando más hacia atrás la lista sería enorme. ‘Oh pueblo americano’, de ‘Los ángeles caídos’, el primero de los primeros premios en comparsas de Aragón, se cantó una Final. Y aún más atrás, ‘La tienda la cabra’, un coro que marcó época, levantó al Falla con un tango de crítica al alcalde por aquel entonces, Carlos Díaz, y que respondía a otro que no sentó bien al político. Y lo hizo la chirigota ‘El crimen del mes de mayo’ (1989 ) con otra contra entonces Telesur, la desconexión regional de Televisión Española en Andalucía que fue la primera en emitir la Final y que tampoco se libró de un copla de Carnaval. “Hay que ver que suerte tengo otra vez salgo en la tele…”.

El mismo grupo dejó otra copla para la historia un año después. Con letra de Manolo Santander y música Antonio Martín, nada menos, por primera vez sonó esta frase: “Mi amigo Paco intentaba convencerme de que hiciera un pasodoble dedicándolo a la Viña”… Y luego ha sonado una vez, y otra. Y se vivió la magia de tantas finales que volverá el año que viene si el virus da tregua.