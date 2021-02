Enrique García Rosado, Kike Remolino, acumula numerosos premios en su currículum como autor y como componente, donde ha salido también en grandes agrupaciones desde que debutó con ‘El relicario’ - con “mi padrino carnavalesco Antonio, el Piojo”, recuerda-. Aunque se esperaba llevar peor que no hubiera concurso, sí pide un Domingo de Carnaval de 72 horas para cuando se pueda volver.

–¿Cómo está sobrellevando la que sería la semana de Carnaval?

–Pues regular. Menos mal que estoy con la cabeza ocupada, que lo he hecho queriendo. Tenía que hacer reformas en casa y estoy entretenido. Pero cierto es que este domingo y lunes pasado lo he pasado regular, no te voy a engañar. Para mí los dos domingos de Carnaval y el lunes es ir a cantar a la calle con los niños, con la familia, y sobre todo mi niña que está en la edad disfruta mucho, pero qué le vamos a hacer.

–Pero confiese que no tener concurso le habrá venido bien al menos para quitarle estrés, ¿no?

–Soy muy pasional, es verdad. Y el no tener concurso no lo he llevado tan mal, me lo he tomado como un descanso, que nunca lo he hecho desde que empecé. Si no era de componente, he estado como autor. Y me lo esperaba peor, mi familia lo ha agradecido porque durante el concurso no me aguanto ni yo.

–¿Confía en que tengamos Falla el año que viene? Algunos tienen dudas.

–Sí, ¿no? Yo estoy escuchando estos días que ya querían poner más pronto que tarde la vacunación masiva, con los sitios elegidos, como el Palacio de Congresos en Cádiz y tengo por ahí esperanza. Quiero ser positivo. Bueno, tú me entiende. Ojalá sea verdad y podamos ir por ahí recuperando la normalidad.

–Ha salido usted en el Concurso del Milenio, de Canal Sur, casi todas las noches. Más que Juan Manzorro.

–Ja, ja. Creo que todos los días. Porque en la comparsa tengo unos ‘cocopedia’ como yo digo, los Cornejo y el de Huelva y se ponen a analizar esas cosas. Y me lo dijeron: tú vas a estar todos los días. Está guay, entre comparsas y chirigotas,....

–¿Cuántos premios lleva a sus espaldas?

–Uffff, yo soy el peor para estas cosas. Pero a partir de ahora todo lo que me den va a ser repetido, también los cajonazos, porque tengo de todo. Creo que son cuatro primeros entre autor y componente y lo que sí sé es que llevo desde el 95 escribiendo y no he parado nunca.

–Tiene alguna agrupación que mire hacía atrás y diga: ¡Qué suerte tuve de salir ahí!

–Hombre, ahora viendo estos días el concurso de otros años y echando la vista la atrás, ves como reacciona la gente ante comparsas como ‘Los condenaos’ o ‘Los ángeles caídos’. Tuve la gran suerte de salir ahí. Y además que yo si hubo algún año malo lo olvido pronto, como ‘Los Pacopiedra’, que es el recuerdo más feo que tengo, pero no por como quedamos, si no porque estuve malo.

–¿Qué aprendió esos años en las comparsas de Aragón o Tino?

–Son unos máquinas. Yo cuando salía con ellos ya hacía cosas de infantil y juveniles y era muy bruto escribiendo, en el sentido que las métricas no las cuidaba, o repetía los verbos. Y ellos me ayudaban. Te quiero decir en cosas técnicas siempre, como en las medidas de los cuplés, porque ellos escribiendo son otra liga.

–Y que queda del Kike de esos ‘15 en la piera’ o ‘Los otros’, ¿le gustaría volver a esas locuras?

–Queda mucho, lo que pasa es que me reprimo. La edad nos lleva a escribir de otra manera. Por ejemplo, mi niña se aprende los repertorios antes de llevarlos yo al ensayo, porque me escucha en casa. Entonces poner en boca de mi niña cosas que yo decía entonces, complicado. Pero conforme mis niños se han ido haciendo más mayores me voy sintiendo más libre y quedar queda mucho, siempre algún ramalazo sale todos los años. Tengo claro que si vuelvo a hacer chirigota, pero100% metido, no de colaboraciones, me gustaría volver de esa manera: canalla, golfa, con un trasfondo, que es como yo empecé.

–Anunció antes de toda esta situación su intención de sacar una chirigota ¿no?

–Sí, sí, eso está ahí. Pero se tendrían que alinear varios astros digamos. Eso es para ir 13 o 14 colegas , tiene que salir, y no creo que para 2022, pero ojalá algún día. Ya los del grupo de la comparsa tienen tantas ganas que están pensando en sacar dos, esas cosas que hacía yo de joven.

–¿Y un coro no?

–Pues mira, la experiencia de hacer un tango ha sido gratificante. Me han felicitado muchos coristas y gente antigua de la Viña, como Fatou, me ha dicho que le ha gustado mucho y eso para mí es un orgullo. La verdad es que los coristas, que lo tienen todo más complicado por la gente que son, han estado muy bien en estos tiempos, siendo los primeros que se quitaron de muchas propuestas los primeros.

–Lo que está claro es que usted no ha dejado la guitarra a un lado en estos tiempos, sigue componiendo.

–A ver, es que a mí la cabeza me gusta tenerla ocupada, y aunque sea una rumba o cualquier cosa que se me pase me gusta hacerla, igual que otros se ponen a cocinar o se van a pescar o cualquier cosa. Cierto es que yo trabajo mucho con el móvil, en mi cuarto tengo un sitio para mí y me pongo con mis historias, y si se me viene una idea pues intento desarrollarla. Y si me sale un pasodoble pues me gusta compartirlo, porque la gente es muy agradecía y te da su cariño por las redes. Pero no es que tenga ya tres comparsas hechas, como piensa la gente. Porque eso sí que no me sale. Son ya cerca de 30 años y para eso tengo que tener un objetivo final, desde ponerme una fecha de que tal día tengo que tenerlo listo o de este día llevarlo al ensayo. Y eso ahora no lo tengo.

–Pero, ¿tiene en mente la comparsa del año que viene?

–Teníamos dos ideas que nos gustaban mucho. Pero la verdad son ideas que quedarán ahí y algún año saldrán porque ya la actualidad te lleva a buscar otras cosas, otros temas, no lo sé la verdad. Lo piensas y dices: qué pena no haber cantado este año a esto, a lo otro, porque hay trescientas mil cosas que han pasado y dan para tanto. Pero bueno para qué me voy a poner si cuando volvamos a lo mejor ya no va a valer.

–¿Eres de lo que apuesta por un cambio revolucionario en el concurso aprovechando el descanso?

–Más que cambio revolucionario, es que veo que no hemos hablado nada aún. Sabemos que el Patronato ha ido por tabaco pero ese carácter consultivo y preguntar a los compañeros tiene que seguir y de momento veo todo muy parado. Y no sé si vamos a hacer un cambio revolucionario pero tiempo tenemos aunque sea consultar y que el parón sirva para decir: pues mira esto hemos pensado. Habrá cosas que no funcionen y otras que sí. Yo si te digo que le daba un poquito una patada al avispero y sobre todo en darle más libertad a la gente, que haga un poco lo que le da la gana. En plan: usted que concursa en comparsa, bueno pues usted tiene media hora para demostrar que es una gran comparsa y dentro de esa media hora me tiene que cantar esto y esto pero lo demás haga el pino puente si quiere, ¿sabe?

–Cuánto le llenó ‘Los encaidenaos’ ,¿verdad? Con que se queda de ese último Carnaval.

–Me quedo con el grupo, con el ambiente, la comparsa en sí. Los 16 nos quedamos con los otros 16, aunque suene así muy cursi. Pero ha sido un año en que todo ha salido bien, con el grupo super entregado. La idea nos dolía mucho, no era metafórica como puede ser ‘La luz de Cádiz’, sino que todo el mundo tiene a alguien con una historia así. La malaje es que no la hemos podido disfrutar. Te dicen que a lo mejor podía haber sido más que un tercer premio, pero ese mosqueo a mí por lo menos me dura un día, hasta que te montas en un tablao, pero lo otro sí me ha dado un montón de pena.

–Apenas ha habido actuaciones supongo.

–Teníamos una buena agenda, atractiva y ya no en lo económico, que también, que no es una tontería. Porque al final lo nuestro no deja de ser un reflejo de la sociedad y tenemos en el grupo gente que está desempleada y que van a lo justo y que le hubiera echado un cable gordo. Pero además es que hay muchos ‘encadeinaos’ por ahí y tenía muchas ganas de darle eso a la gente. De ir a Madrid, Castellón, Canarias,... Esa es la pena mía, más que el dinero.

–¿Se imagina el próximo Carnaval como el apoteosis?

–Ojalá, ojalá. El día que se pueda van a tener que poner un domingo de Carnaval de 72 horas y que dure un mes, o al menos que sea fiesta local la semana entera. Que después llegan aquí los guiris un martes y hasta las ocho la tarde no hay tablaos. Yo sigo apostando por una fecha fija, con el puente de Andalucía, y diversificar en la calle los eventos y que se beneficien los comercios y bares en todos los barrios.