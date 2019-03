Golpes de buen rollo contra los estereotipos

El cómico sevillano Quique de la Fuente ha debutado este año como romancero y lo ha hecho con buenos resultados. 'Y yo con estos pelos' alcanzó la gran final del Concurso celebrada el pasado 28 de febrero en el Gran Teatro Falla y, aunque no cosechó premio, dejó muy buenas sensaciones y muchas risas, también con su toquecito de ironía y de crítica social.

Su propuesta sale también a la calle para presentar a un rastafari que lucha contra los estereotipos relacionados con su imagen. “Si tú tienes un Mercedes tú pareces un empresario, pero si yo voy en un Mercedes parece que soy un narco. Dicen que con esta pinta para ser cuñado del Rey no doy el perfil... ¿tú has visto la cara de la Infanta? Ni que estuviera pa elegir”.

Ahora, que no en todas partes se le mira mal por su aspecto. Y es que “a buscar trabajo a Cádiz yo me vengo todas las tardes, porque aquí con esta pinta se puede ser hasta alcalde”. También se relaciona a los rastas con el consumo de marihuana y "si digo que no fumo eso nadie se lo cree... como si el Cigala dice que no bebe. Parezco un director de cine, todo el mundo viene a pedirme un papel".

'Y yo con estos pelos' es su estreno en la modalidad pero no el primer contacto de Quique de la Fuente con el romance gaditano, ya que es compañero del también monologuista Manuel Pereira Txapela -que este año lleva a la calle el romancero 'Scadi Movie' junto a Kiko Butrón- en el espectáculo de humor 'Ocho apellidos andaluces'.