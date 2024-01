Estos son algunos de los cantantes, artistas y famosos que han participado en el COAC

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Carnaval de Cádiz tiene una gran historia. A lo largo de su vida son muchas las caras conocidas que han pisado las tablas del Gran Teatro Falla. No se habla de algunos de los rostros más populares de la fiesta porque formen parte de las agrupaciones que llevan saliendo años, sino de personas que tienen otras profesiones en las que son conocidas y famosas pero que su afición al Carnaval los ha llevado a querer participar como miembros de algunos grupos que han concursado en el COAC.

Una polémica reciente llega al Carnaval de Cádiz debido al artículo que se publicó en El País, donde compara el éxito de Bisbal en contraposición al de Miguel Nández. Además, el gaditano compartió concurso con otro triunfito de mucho éxito Manuel Carrasco. En aquella segunda edición, Nández terminó cuarto en el programa de televisión donde conoció y compartió academia y plató con el onubense, Manuel Carrasco. Lo curioso es que el de Isla Cristina estuvo en el Falla viendo a la comparsa 'La Oveja Negra' de Martínez Ares, donde está su antiguo compañero. Además reconoció que el Carnaval de Cádiz es la música que más escucha. Estos dos cantantes han tenido carreras diferente pero uno se ha convertido en un componente indispensable en el grupo de Antonio Martínez Ares desde 'El perro andalú' en 2018 hasta la actualidad. Anteriormente, el joven también salió en cuatro comparsas de Antonio Martín, 'Se acabó el cuento', 'La comparsa del genio', 'Los hippytanos' y 'Los invencibles'.

La trayectoria de Nández demuestra que a pesar de no ser uno de los cantantes más famosos del panorama nacional, como sí que le sucede a Manuel Carrasco, sí que tiene un puesto fijo en la comparsa de Antonio Martínez Ares que cada año le da la oportunidad de recorrer la geografía española, cantando coplas de carnaval.

Andrés Morales Troncoso, Andy, es otra de las caras más conocidas que tiene el concurso. El componente del dúo Andy & Lucas, debutó en su más tierna juventud en el COAC en la comparsa de Jesús Monge y desde entonces, debido a su apretada agenda laboral tuvo que dejar su afición al carnaval para disfrutarlo desde casa. No obstante, desde hace unos años, el cantante ha decidido volver a pisar el Gran Teatro Falla no sólo como componente, que también, sino como autor. En esta nueva etapa ha dejado su sello personal con estas comparsas: 'La conquista de Cai', 'Jambá', 'La brillante', 'El oro negro', 'El patio del 75' y 'El mataero' y este año con 'Los amuletos'.

Antoñito Molina lleva unos cuantos años despuntando en el panorama nacional con su música, pero es un gran amante del Carnaval y no ha querido perderse la oportunidad de formar parte de la chirigota de su tierra natal, Rota. Este año se presenta al COAC junto a sus compañeros con 'El niño de Isabelita 2'. En ediciones pasadas, la chirigota ha ido evolucionando favorablemente y han conseguido pasar de las preliminares y colarse como una de las agrupaciones que tienen el nivel suficiente como para estar en la segunda fase del concurso. Antoñito Molina ha estado presente en estas chirigotas: 'El niño de Isabelita', 'Los del corazón partío' o 'No me tires tiritos en el pecho' , entre otras.

La cantante India Martínez es una de las pocas cantantes que puede presumir de tener un segundo premio en la modalidad de cuarteto. La cordobesa formó parte de 'Sana, sana culito de rana', cuarteto del Morera pero en el que la cantante tenía un cameo y una frase. Por este motivo, India Martínez formaba parte de las personas inscritas en la agrupación.

Roberto Leal, es uno de los grandes apasionados del Carnaval de Cádiz y a lo largo de su historia ha dejado constancia de ello tano como autor de chirigota como componente. El reconocido presentador de televisión es fiel a su chirigota de Alcalá de Guadaíra y aunque no ha podido pisar en muchas ocasiones las tablas del Gran Teatro Falla, si lo hizo con 'Autoescuela echar el freno Madaleno', principalmente su función es ser el autor de la letra de la agrupación. Ha dejado obras como '¿Qué disse cabessa?’, 'Los despegao', 'Los que llevan unos nai', entre otras.

El periodista José Yélamo debutó en el COAC el pasado 2023 con la chirigota del Bizcocho 'Los mi alma'. Este periodista gaditano, presentador de la Sexta pudo ver cómo su sueño se cumplía la pasada edición del concurso, así lo afirmó a este medio "es un sueño que tenía desde chiquitito".

Una de las chirigotas que más caras conocidas que se ha presentado al COAC es la de 'Los preparaos' . Aquí salieron Pepito el Caja, César Cadaval, José Manuel Soto, Monchi, Paco Lola, Álex Ortiz, Marchena, Rafa Almarcha entre oros componentes. En una de las actuaciones llegó a salir Carlos Herrera en un cameo. Sin duda, es una de las chirigotas en las que más famosos han estado presentes en el Teatro Falla.

Una de las grandes figuras públicas que se dio a conocer en el Carnaval y posteriormente dio el salto a la política fue José María González 'Kichi', alcalde de Cádiz entre 2015 y 2023. Previo a este periodo comenzó su aventura carnavalesca saliendo en las comparsas de Tino Tovar como 'La botica', 'El cielo de Cádiz', 'El lavaero', entre otras y más tarde regresó al concurso de la mano de Jesús Bienvenido en 2008 con 'Los mendas lerendas' y ganaron el primero premio con 'Los Santos' en 2010. La última vez que salió en carnaval fue en 2015 con la comparsa 'Los imprescindibles'.