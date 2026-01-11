La Caleta, huérfana de piropos. Enero de 1976

Así contó ‘Diario de Cádiz’ la triste noticia del fallecimiento del Brujo, el 17 de enero de 1976.

“Paco Alba Medina ha muerto. En La Caleta, huérfana ya de sus mejores piropos, se embarcaron ayer, para acompañarle, más de veinte años de coplas a Cádiz, que para eso estaba allí anclada, esperando, ‘una barquilla con una gracia en la quilla que pa qué te voy a contá’.

Función a beneficio de un soldado gaditano. 1896

En la sociedad recreativa ‘Los Claveles’ tuvo lugar ayer, con gran asistencia de aficionados, una función benéfica a favor de un soldado de Cádiz que marcha a Cuba, poniéndose en escena una revista de actualidad titulada ‘Un paseo por mi tierra’, original de Antonio Rodríguez, autor de la música y letra de tangos populares aplaudidos en los pasados Carnavales . La obra en cuestión, escrita sin pretensiones y para modestos aficionados, abunda en situaciones cómicas, siendo muy aplaudidas y de una forma especial las tituladas ‘El barrio de la Viña’ y ‘Fábrica de Tabacos’. Por otra parte, el baile del Domingo de Piñata en el Teatro Principal estuvo concurridísimo, viéndose multitud de parejas con disfraces elegantes y originales.

La venta de caretas de Stalin en La Habana. 1949

Cuba rechaza una protesta del Gobierno soviético. Las autoridades cubanas han desestimado una protesta soviética contra la venta en La Habana de caretas con el rostro de Stalin durante las fiestas del reciente Carnaval .

Al mismo tiempo el Gobierno cubano ha invitado a los miembros de la Embajada soviética a que cesen en sus trabajos de propaganda totalitaria en la isla.

Este año en vez de ‘reina” habrá ‘diosa’. 1980

Este año el Carnaval de Cádiz no tendrá ‘reina’, como venía siendo costumbre. El próximo Carnaval tendremos ‘diosa’, según decidió por amplia mayoría la Comisión de Fiestas. 18 de sus 29 miembros votaron a favor de esta denominación, tres votos fueron para el nombre de ‘reina’, uno prefirió el apelativo de ‘piconera’, otro el de ‘maja de Cádiz’ y otros seis miembros de la comisión no asistieron. La ‘diosa del Carnaval’ será elegida por una subcomisión, a propuesta de las distintas peñas, asociaciones vecinales y otras entidades ciudadanas.

Se ha establecido que la ‘diosa’ tenga como mínimo 16 años y que su inscripción en el Negociado de Fiestas tenga lugar antes del próximo día 31 de este mes.