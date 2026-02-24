Balance del Carnaval de Cádiz 2026: La concejala de Fiestas destaca "el buen funcionamiento de los servicios públicos"

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha realizado un balance positivo de este Carnaval recién finalizado. Sobre todo, destaca "la gran participación tanto en la fiesta en la calle como en el COAC" y la ausencia de "incidentes destacables en la ciudad". Aunque respecto a esto último hace la salvedad de los "ataques machistas recibidos por varias agrupaciones femeninas, que lamentamos y rechazamos profundamente", a colación de las críticas que este lunes lanzaba AIG precisamente por la tibieza con la que consideran que el gobierno del PP ha reaccionado a estas denuncias de ataques.

Con estos dos grandes asuntos liderando el balance, Gandullo destaca "el buen funcionamiento de los servicios públicos, que han funcionado con eficacia, especialmente en seguridad, limpieza o tráfico, gracias al gran trabajo realizado por las plantillas de las diferentes delegaciones municipales, así como por parte de los servicios sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad".

Para la concejala, parte del "éxito de esta edición" de la fiesta ha sido la programación desarrollada, que otorga un especial protagonismo a las familias, "que han podido disfrutar de la fiesta durante toda la semana, con numerosas actividades destinadas al público infantil". Y junto a ello, menciona "el gran protagonismo de las coplas en los diferentes escenarios situados por toda la ciudad, que se han llenado de público".

También ha valorado "muy positivamente" Gandullo las cifras de ocupación hotelera, que según Horeca ha superado el 87% el primer sábado de Carnaval y ha alcanzado el 76,64% el segundo. Y por último, ha agradecido a las peñas y entidades de la ciudad "su esfuerzo para llevar a cabo diferentes actos gastronómicos y certámenes que apuestan por lo nuestro, por mantener nuestras tradiciones y por defender nuestras coplas".

Consejo de Participación

No obstante, pese a este somero balance por la fiesta recién finalizada, ha anunciado el Ayuntamiento la convocatoria de los consejos de participación del Carnaval, que se reunirán ya pasada la Semana Santa (el día 9 de abril) para analizar cómo se ha desarrollado la celebración tanto del Concurso de Agrupaciones como de la fiesta en la calle y empezar, al mismo tiempo, a plantear mejoras de cara al Carnaval 2027.

“Vamos a seguir trabajando para mejorar, para proteger y seguir engrandeciendo nuestra fiesta, que debe seguir siendo un referente cultural para nuestra ciudad”, ha apostillado Gandullo.