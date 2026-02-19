Baja un 7,7% la ocupación hotelera del primer fin de semana de Carnaval en Cádiz capital

La ocupación hotelera en Cádiz capital durante el primer fin de semana de Carnaval estuvo al 63,52% el viernes 13 de febrero y al 87,67% el sábado 14 de febrero, según los datos proporcionados por la Federación de empresas de hostelería de de la provincia de Cádiz, Horeca. Estas cifras suponen una bajada de un 10,57% respecto al viernes 28 de febrero de 2025 y del 4,83% el sábado 1 de marzo del mismo año, con una caída media en ambos días de nada menos que del 7,7%.

El mal tiempo persistente que imperó durante las semanas previas al arranque de la fiesta grande gaditana y la cancelación de los trenes a causa del accidente y tragedia de Adamuz han ayudado, sin duda a estos resultados.

Para el segundo fin de semana del Carnaval se espera una ocupación del 66% el viernes 20 de febrero y de un 76% el sábado 21 de febrero. Las cifras reales de ocupación del viernes 7 de marzo y el sábado 8 de marzo de 2025, en el segundo fin de semana del Carnaval, fueron del 68,69% y del 73,48%, respectivamente, cuatro puntos porcentuales menos que en 2025, año en que marcó una media del 77%.

En Jerez, para los dos días de cierre de la fiesta se prevé un 78,36% y un 88,43% de reservas en sus hoteles, que el fin de semana pasado estuvieron al 90,17% y el 97,95%.

El Puerto de Santa María registró durante el pasado fin de semana una ocupación media del 77,21% el viernes 13 de febrero y del 83,19% el sábado 14 de febrero, mientras que para este próximo fin de semana se estima que los hoteles portuenses se llenen al 72% y al 73% respectivamente.

Horeca prevé una ocupación media en Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María y Jerez del 75% para el próximo fin de semana, tras llegar al 90% el primer sábado en las cuatro localidades.

En lo que respecta a la media provincial durante los dos fines de semana en los que Cádiz capital celebra las fiestas propias de su Carnaval, Horeca ha estimado la ocupación media en un 78,95%, tres puntos porcentuales más que lo que se esperaba antes de comenzar estas fiestas, aunque levemente por debajo de los datos reales de 2025, cuando se alcanzó el 79,95% de media.

Tanto San Fernando como Jerez pueden llegar al 88% de media de ocupación hotelera durante el cómputo total de estos dos fines de semana, mejorando las cifras de 2025, cuando estuvieron al 81% y 87%, respectivamente. En el punto contrario están El Puerto, que alcanzaría el 76%, cuando el año anterior estuvo al 80%, y Cádiz capital.