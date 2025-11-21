El autor de coros Luis Rivero, Gran Momo del Carnaval de Cádiz 2026

Si Luis Rivero ha sido en las postrimerías de este 2025 pregonero de la gaditanísima fiesta de Tosantos, el laureado autor de coros -11 premios en 14 años de participación en la modalidad- recibirá el próximo 2026 como Gran Momo del Carnaval de Cádiz. Un anuncio que este 21 de noviembre ha hecho pública la Federación Provincial de Peñas Gaditanas, organizadora de este tradicional evento carnavalero.

Así, el gaditano nacido en Tarragona, donde residió menos de un año, toma el relevo de Juan Manuel Villegas Güeli que fue el encargado de pronunciar el pregón que antecede a la quema de la figura del enigmático personaje gaditano en la Plaza de San Antonio.

Rivero, que escribió su primera agrupación en 1995, la comparsa juvenil 'Carasucia', atesora una larga y ancha trayectoria en la fiesta de febrero a la que llegó siendo niño de la mano de su compañero de clase Álex Monzón, que estaba en una chirigota infantil de la Peña Nuestra Andalucía donde necesitaban un guitarra. Así, debutó en 1989 como componente de 'Los vizkingos', tercer premio. Al año siguiente ya pasaron a la modalidad de comparsa donde consiguieron numerosos premios.

En el 95, como se ha mencionado, escribe su primera comparsa y logra cimentar un grupo y un estilo que llega a consagrarse en 2003 tocando la gloria de la modalidad con 'Guadalupe', primer premio de 2003.

‘Los carroñeros’ fue la última comparsa de Luis Rivero en el año 2012, ya que el autor ya se había lanzado a la autoría de coros donde ha logrado un palmarés envidiable. Debutó en 2010 en dicho modalidad con 'La academia' y desde entonces ha conseguido once premios en 14 participaciones: 'El triángulo' (tercer premio en 2011), 'Bollywood' (tercer premio en 2012), 'El orfeón' (tercer premio en 2014), 'La corte' (cuarto premio en 2016), 'El mayor espectáculo del mundo' (primer premio en 2017), 'Vive, sueña, canta' (primer premio en 2018), 'Al sonar las doce' (cuarto premio en 2020), 'Químbara' (segundo premio en 2022), 'La voz' (tercer premio en 2023), 'El paraíso' (tercer premio en 2024) y 'Cádiz, el show' (segundo premio en 2025). Este año 2026, el año en el que será el Gran Momo, su coro se llamará 'ADN' y actuará el 15 de enero.

Además, este profesor de Educación Musical y director del colegio público San Felipe, también ha sido distinguido con el Antifaz de Oro, máximo reconocimiento de la fiesta, en 2017, un año después de también ser Rey Mago en su ciudad; posee el título de Socio de Honor y la Estrella de oro en el Carnaval (2021) y ha sido impulsor del programa el Carnaval en la Escuela, además de jurado de la cantera.