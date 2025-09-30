Luis Rivero pregonará los Tosantos 2025

El autor del Carnaval de Cádiz y hermano mayor de la cofradía de El Prendimiento, Luis Rivero, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la fiesta de Tosantos 2025. El autor pregonará esta tradicional fiesta de la ciudad, que desarrollará un programa especial de actividades en torno a los dos mercados municipales.

La Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, conjuntamente con Asodemer (Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales) presentarán próximamente una programación que se desarrollará tanto en el Mercado Central como en el Mercado Virgen del Rosario el lunes 27 de octubre.

Como es habitual, la programación comenzará con el pregón que ofrecerá Luis Rivero el próximo martes 21 de octubre a partir de las 19 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica y que estará abierto al público, hasta completar el aforo.

Luis Rivero es una figura muy reconocida en la ciudad por su estrecha vinculación con el mundo del Carnaval y las cofradías. En el Carnaval, cuenta con una larga y exitosa trayectoria, tras haber cosechado numerosos primeros premios en las modalidades de coros y comparsas. Una afición que comparte con su devoción por la Semana Santa, de la que forma parte como hermano mayor de El Prendimiento. En el plano laboral, Rivero es profesor de Educación Musical y director del colegio público San Felipe.