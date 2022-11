El autor del cartel del Carnaval 2023: "Este éxito se lo dedico a los animales, los árboles y los seres vivos no humanos de Cádiz"

La obra '¡Que llueva Carnaval!', del ilustrador gaditano Fabio Castro Jiménez, ha sido elegido por votación popular como cartel del Carnaval de Cádiz 2023. En un acto que se ha celebrado este miércoles en el Salón Isabelino del Ayuntamiento de Cádiz, el ganador del concurso ha asegurado que su ilustración "es una declaración de amor a mi ciudad". Esta elección, por la que recibirá un premio de 6.000 euros, se ha producido por una mayoría aplastante al recibir unos 1.400 puntos, frente a los 400 del segundo clasificado.

A partir de ahí, Castro ha dedicado "este éxito a alguien que no va a escuchar mi palabras pero que espero que sienta la repercusión de las mismas. Se lo dedico a todos los animales, árboles y seres vivos no humanos que viven en la ciudad de Cádiz y alrededores".

Con este mensaje ecologista y animalista, el ilustrador gaditano ha intentado reforzar los valores que ha querido imprimir en su obra. "Tenemos la suerte de vivir en una ciudad conectada con la naturaleza. Podemos irnos al Aculaero y mirar el horizonte o las estrellas y sentir el cosmos. Que no se nos olvide eso, que un portador de las nubes del Carnaval, como son estos personajes que dan inicio al Carnaval, ven un Cádiz desde arriba y si miramos Cádiz desde arriba es más mar que tierra. Espero que esto me sirva para promulgar un mensaje de respeto y de limpieza, de no ensuciar el mar y nuestras calles, de considerar Cádiz como nuestra casa y, por tanto, ser lo más limpios posible", ha expresado el artista.

Sobre el proceso creativo, Fabio Castro ha contado que todo surgió a finales del mes de septiembre en un día en el que "me tiré tres veces del Puente Canal, me di tres baños y cuando volví a casa de mi madre me di una siesta y vi esta imagen en mi cabeza", que vino a sustituir una idea inicial en la que unos extraterrestres eran los protagonistas.

A partir de ahí, y fruto de su trabajo como guía para la empresa Las Bicis Naranjas, "dando vueltas en círculo por la periferia de Cádiz he podido no solamente integrar mis recuerdos de niño, sino lo que estoy viviendo desde 2020 al volver a Cádiz" tras completar sus estudios en Bellas Artes en Sevilla y Barcelona.

Entre los detalles del cartel, ha destacado que el personaje principal "está insipirado en mi tío Pepe, que murió el año pasado a los 61 años". Además, luce una A en el pecho que "simboliza a mi primo Antoñito, que es autista". Además también ha resaltado entre las referencias de la ciudad el monumento de la la Asociación Gaditana de Acompañamiento al Duelo Perinatal 'Matrioskas' dedicado a los bebés prematuros fallecidos, la piedra del Camello (su lugar favorito) o el dado situado en los bloques del Campo del Sur.

Tras realizar un repaso por sus recuerdos vinculados al Carnaval, como "el bombo de la chirigota de mi padre", "los bocatas de manteca con jamón que me traía mi abuela a la chirigota" o "encontrar a la chirigota de mi padre por cualquier parte", Fabio Castro ha finalizado asegurando que "me siento abrumado. Me tengo que pellizcar para creer que esto es verdad. Va a ser un gustazo vivir estos meses en Cádiz para ver el cartel en todas partes".

Por su parte, la concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, ha resaltado que "para mí es un orgullo y un placer que el autor del cartel sea gaditano en un concurso abierto en el que puede participar cualquier personas de cualquier lugar". A esto ha sumado que "además es una persona joven que viene a refrendar la calidad y el talento que hay en el tejido de nuestra ciudad en la rama de la ilustración". Por último, ha remarcado que "tiene un compromiso que va más allá de lo plástico, sino que está cargado de contenido y valores".

Paco Cano, como presidente del jurado y concejal de Presidencia, tras explicar el proceso de elección ha valorado sobre el cartel que "tiene un carácter narrativo, con un lenguaje gráfico cercano al cómic en algunos casos, lleno de guiños y con un impacto de la imagen inicial, pero que cuando lo lees está lleno de intención de transmitir valores medioambientales y de alegría".