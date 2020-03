Que la Final del Falla es más larga que los calcetines de Pau Gasol no es nada nuevo. Pero resulta que hasta el año pasado la culpa de que fuera tan larga era de Canal Sur, que, tan malos ellos con el Carnaval de Cádiz, ponían más publicidad que Tele 5 en Ben Hur. Pero, oh, sorpresa, este año, con la realización de Onda Cádiz (muy buena por cierto y felicidades a los compañeros), donde Canal Sur ni pinchaba ni cortaba en la duración de la publicidad ni en los descansos entre agrupaciones, la Final se nos vuelve a ir a 13 horas de duración. A pesar de eso, el personal seguía culpando a Canal Sur de la excesiva duración de la Final. Lo que viene a refrendar el famoso pasodoble del Selu con ‘Los enteraos’ que decía: “La gente opina de Carnaval como si to el mundo aquí entendiese y sólo dice gilipolleces”. La Final es larga, muy larga. Habrá quien esté de acuerdo con ella, para gustos los colores, pero creo que su excesiva duración le hace más daño que beneficio al Carnaval de Cádiz. Mantener el interés durante 13 horas es imposible y se ven desbandadas en el teatro impropias de una Final del Falla, porque la gente tiene que comer y hacer sus cositas y hay cosas que no les atraen lo suficiente como para quedarse en su butaca. El problema del COAC es que se está apostando por la cantidad, en detrimento de la calidad. Más horas, más funciones, más agrupaciones, y en todo eso se pierde calidad. Yo, personalmente, volvería a una final a tres. Lo valora más el que entra y le duele menos al que se queda fuera al haber solo tres huecos. Y obligaría a todos a pelear más fuerte, lo que incrementa la calidad. Y si insistimos en una final tan larga la culpa no es de la tele. Es del propio Carnaval. No veamos más fantasmas.