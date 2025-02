Antonio Rivas: "Como decía Julio, vamos a intentar ponérselo difícil al jurado y a los rivales"

Casi el último en disparar, el coro de Julio Pardo, Antonio Rivas y Carlines se ha estrenado esta noche para seguir poniendo las cosas difíciles al jurado con 'El lado oscuro' "Uno tiene que venir el primer día a dar el zapatazo, a intentarlo por lo menos, y más en un concurso tan largo. Esto ha parecido con un pase de cuartos, con letras a lo que ha pasado en el concurso -como la chirigota negacionista- pero muy contentos", decía Antonio Rivas tras terminar la actuación.

El grupo ha rendido además un bonito homenaje a Quico Zamora, al que le han dedicado el segundo de sus tangos,y con el que el fallecido Julio Pardo formó un exitoso dúo varios años. "Yo no sé si algunos aficionados más jóvenes no saben que Julio Pardo y Quico Zamora formaron un tamden que duró cinco años con coros muy exitosos, como 'La Tía Norica, 'Los taberneros del puerto', 'El callejón de los negros'. Fueron coros muy grandes con música de Julio y letras de Quico, como hemos hoy reconocido". Luego, "por las historias que pasan en Carnaval", cada uno tiró por su lado "e hicieron cada uno de ellos coros, con años muy grandes para los coros". "Nosotros que estábamos muy cómodos, ganando prácticamente siempre, nos puso las pilas y ganó la modalidad y la afición". Por eso cree que, "ahora que no está en su mejor momento de salud", "hay que darle un poco de cariño a él, a su familia, a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, porque son gente grande en la fiesta". "Hemos sido luego amigos y hasta hay una foto maravillosa de cuando a Quico se le puso su placa en su casa,con un abrazo maravilloso entre Julio y él".

Rivas destaca la calidad de los coros que están arriba. "No hay sitio para todos los coros grandes en la final", apuntaba el autor". Así que "con respeto a todos los compañeros, intentamos dar el zapatazo", incidía. "Como humanos que son, en un concurso tan largo, el jurado tiene ya lejos al primer grupo que le impresionó, e intentamos que sea el nuestro. Como decía Julio Pardo vamos a intentar ponerle las cosas difíciles al jurado y a los rivales".