La ofrenda de su comparsa a Juan Carlos Aragón en el primer aniversario de su muerte

En un contexto doloroso y a la vez extraño por la situación de crisis sanitaria que se vive, la comparsa de Juan Carlos Aragón ha realizado esta mañana una ofrenda como homenaje a su Capitán en el primer aniversario de su muerte. Los componentes, con mascarillas de protección, han depositado en la puerta del Gran Teatro Falla un ramo de rosas negras y un cuadro con una foto enmarcada del coplero en la que se puede leer '#UnAñoSinTiCapitán. Con la fecha de su nacimiento, 1967, y un símbolo de infinito como prueba de la inmortalidad de sus coplas. Chema, uno de los integrantes de la antología 'La eterna banda del Capitán Veneno', ha leído un texto en recuerdo del autor, fallecido el 17 de mayo de 2019. Al finalizar el emotivo acto el director de la comparsa, Javi Bohórquez, ha prometido que en 2021 tal día como hoy y en los años venideros cantarán el Credo de 'Los peregrinos' en la puerta del templo de los ladrillos colorados.

Este es el mensaje de su comparsa a Juan Carlos Aragón:

Escribió Benedetti:"Defender la alegría como una trincheraDefenderla del caos y de las pesadillasDe la ajada miseria y de los miserablesDe las ausencias breves y las definitivas"

Hace justo un año de tu ausencia, Juan, un año que te despedimos en esta Plaza y el tiempo no se detiene. No nos hacemos a la idea de no volver a tenerte entre nosotros. No nos hacemos a "esta ausencia definitiva", a no volver a disfrutar de cada charla, de cada ensayo, de cada enseñanza que escondía un ratito contigo.

El mundo últimamente se ha vuelto más triste, Juan. Más triste que nunca. Ya nadie inunda las plazas, ni busca bajo los adoquines la arena de playa. Y así, Juan, la revolución que tanto defendiste se aleja.

Cuánto te echamos de menos aquí abajo. Cuánta necesidad de defender tu trinchera. La de alegría y también la de la locura. La de la visión de las cosas al alcance de pocos, la que tanto nos marcó, nos influyó y ahora ya no se canta.

Por eso hoy, un año después, volvemos a esta Plaza, que nunca debió quedarse vacía. Para recordarte y para recordarnos. Porque aunque no estemos arropados por tu gente, tenemos la necesidad, mas que nunca, de cantarle a la libertad y a la rebeldía, que no es otra en estos tiempos que ser responsable con los demás.

Sin embargo, no hemos querido dejar pasar la ocasión para traer a la puerta de tu Teatro este ramo de rosas negras. 16 rosas negras que brillarán eternamente del mismo modo que lo hará tu obra y tu legado para nuestra cultura y nuestro pueblo.

Volveremos cada 17 de mayo, Juan, y con nosotros todos los aficionados y aficionadas que te recuerdan cantando El Credo de los carnavaleros. Para que suene eternamente. Para que defendamos tu trinchera. Para defenderla "de la ajada miseria y de los miserables". Y para que siempre, como tú nos enseñaste, gane la alegría.