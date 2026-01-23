Alejandro Pérez 'el peluca' ('Los amísh del mono'): "Este año ha pesado mucho más lo bueno que lo malo, pero necesitaba desahogarme"

Alejandro Pérez 'el Peluca' estaba loco por soltar el repertorio de 'Los amísh del mono' "y ya estoy tranquilo, por fin", decía poco después de la gran ovación del público, ante el que venían dispuestos a entregar la corona tras el éxito de Los calaitas. "Estaba loco por soltarlo ya, y para bien o para mal, tanto si ha gustado como si no, ya estoy mucho mejor, estaba muy tenso".

Y es que ha sido largo e intenso el año que han vivido tras un primer premio que lo tenían en el punto de mira, tal y como cantaban en el primer pasodoble, ante el que confesaba que "es muy difícil estar a la altura, pero bueno, hemos hecho algo que nos gusta a nosotros, y creo que a la gente también le ha gustado el rollo, que ha sido más musical". Una ronda carnavalera, la transcurrida entre los dos concursos, en la que pese a las malas experiencias y escrutinios a los que refería esta copla, "ha pesado más muchísimo más lo bueno, obviamente, siempre".

Porque si tiene que elegir, "me quedo con lo bueno, que ha sido la mayor parte, pero me apetecía desahogarme, lo he dicho antes, el Carnaval lo utilizo para esto y para evadirme, y necesitaba soltar esa primera letra, porque no todo ha sido tan bonito".

El segundo pasodoble lo ha dedicado al maltrato animal como propietario de tres perritos, mostrando una sensibilidad que le ha acompañado toda la vida, "porque tengo muchos sentimientos, mucha debilidad por ellos, y me apetecía hacerles una letra, y a esta sociedad que los maltrata, pese a que no son menos que nosotros".

Tampoco ha pasado desapercibida la tanda de cuplés con ese inmejorable y dificilisimo estribillo, "que a algunos les ha costado un poquito más, ha sido complicado y espero que se haya entendido con lo rápido que hemos ido, pero es que siempre me gusta meter locuras".

Un primer pase de preliminares con sensaciones "completamente diferentes a las del pasado año, pues el primer día no nos esperaba nadie, la gente se quedó en shock, y cuando vienes de un primer premio pues siente esa presión", explicaba no sin antes reconocer el cariño que, como el pasado certamen, "nos ha demostrado todo el mundo, así que estamos muy felices y contentos".