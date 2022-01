Los coros no adoptan una postura común de cara al COAC 2022 y Ascoga respetará lo que decida cada uno

La reunión mantenida en la noche de este jueves por los representantes de los coros carnavalescos no arrojó una decisión común respecto a la participación de la modalidad en el Concurso Oficial de Agrupaciones 2022, que se celebrará en mayo en el Gran Teatro Falla. Cada coro expuso en el citado encuentro sus dudas y sus situaciones particulares en medio de la sexta ola de la pandemia, acordándose que cada uno tomará su propia decisión en función de la evolución de la crisis sanitaria y de la capacidad que tengan para comenzar los ensayos. Unos ensayos que si no arrancan la semana que viene pondrán muy difícil la participación de los coros en la cita de primavera. El tiempo apremia y montar un coro no es cosa baladí, pues no solo cuenta la confección y ensayo del repertorio, también hay tener en cuenta la logística que supone vestir a cuarenta personas y preparar una escenografía.

El presidente de la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga), Antonio Procopio, confirmaba tras la reunión que “hay coros ensayando y otros no, y nosotros como colectivo, como no podía ser de otra forma, respetaremos la decisión que tome cada coro. Al tratarse de la inscripción en un concurso y teniendo en cuenta la situación sanitaria, hay muchas opiniones y posturas. Ascoga apoyará tanto a los que decidan seguir adelante como a los que no”.

Procopio ponía el ejemplo de su propio coro, que comenzó los ensayos antes de Navidad y tuvo que suspenderlos ante la avalancha de contagios. “Nos vamos a reunir el lunes y si el martes no empezamos a ensayar, no saldremos. Eso lo tengo claro”. Expuso sus cálculos si el Concurso, como se especula, comenzara el 9 de mayo: “Ensayando de lunes a viernes y sin contar la Semana Santa, quedarían 72 días de ensayo. Ya iríamos muy justos para montar el coro”.

El presidente de los coristas señaló que en cuanto al futuro del Concurso de Agrupaciones 2022 “no tenemos muchas certezas, tan solo lo que han ido publicando los medios de comunicación estos días y desconocemos cómo se va a desarrollar todo”.