Yuyu: "Carnavalescamente hablando la muerte de Juan Carlos es una pérdida irreparable"

José Guerrero 'Yuyu' quedó muy tocado con la noticia. "La verdad es que la noticia nos ha dejado a todos impactado. Conocíamos un poco el tema pero no esperaba uno algo así. Yo conocía a Juan Carlos desde hace muchos años y a mí particularmente me encantaba la manera de ver el carnaval que él tenía, sin desmerecimiento de muchos otros me parece el genio más grande que ha dado el Carnaval en los últimos años. Me parecía un tío con una originalidad única, con una manera de escribir totalmente alejada del resto y con una capacidad musical fuera de serie, independientemente de eso te podría gustar más o menos de un año a otro, pero que lo que hacía era original y único eso es innegable"

Para Yuyu "con el paso a la comparsa nos regaló verdaderas obras de arte pero si se hubiera quedado en chirigota y se lo hubiera propuesto en serio hubiera roto moldes. Yo siempre le he dicho a mi gente que Juan Carlos Aragón escribiendo con esa mala idea, con ese buen hacer y luego con ese humor tan tan tan incisivo y tan tan directo era imbatible".

"Personalmente es una pérdida dolorosa porque es una persona de mí misma edad, un tío con el que he crecido y he vivido compartiendo muchas cosas en Carnaval. Un tipo con el que a pesar de no tener una amistad grande y me he llevado muy bien con él y no he tenido ningún tipo de problema durante todos los años que no he conocido. Y carnavalescamente hablando creo que es una pérdida irreparable porque no hay otro tipo que escriba cómo él. Se nos va un comparsista único y con él muere un estilo irrepetible".