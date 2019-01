Vendidas todas las entradas para la fase clasificatoria del COAC 2019

Hay ganas de Carnaval. No importa que haya sesiones más atractivas que otras. El Concurso de Oficial de Agrupaciones 2019, que dará comienzo el sábado 26 de enero, ha colgado el cartel de 'no hay billetes' para toda la fase clasificatoria de adultos, tanto en taquilla como en internet. Veinte sesiones, veinte llenos asegurados. El papel está vendido. Otra cosa será ver localidades vacías porque se marchen quienes acudan a ver solo las actuaciones de sus agrupaciones favoritas.

Las localidades que sobraron el martes en taquilla se fueron liberando a lo largo de la jornada del miércoles para su venta a través de Internet. El motivo por el que todas las entradas no se ponían a la venta de forma simultánea en la red era, precisamente, porque se trataba de un proceso sometido a rigurosos controles para evitar errores. Así, se realizaba mediante un procedimiento manual muy exhaustivo para no incurrir en fallos como poner a la venta entradas duplicadas o que no estaban en venta, como sería el caso de los palcos de prensa. “Por tanto, es un trabajo más farragoso que debe ir haciéndose entrada por entrada”, explicaron desde el Consistorio.

Cabe recordar que las entradas para esta fase del concurso se pusieron a la venta el martes, agotándose en poco más de hora y media el 40% del total, es decir, la cuota reservada para su venta por medios telemáticos. Por su parte, la taquilla cerró el martes pasadas las 22.00 horas tras agotar las entradas para las sesiones de los días 4, 5, 9 y 13 de febrero. El resto se vendieron durante el miércoles.

Desde el Ayuntamiento se anuncia que 48 horas antes de cada sesión se liberarán en internet las entradas reservadas para personas con problemas auditivos, jubilados o movilidad reducida que no se hayan vendido.