Sorteo COAC 2022: La comparsa 'El club de los ignorantes' abrirá el Concurso del Falla en adultos

Hay ganas de Carnaval, aunque sea en fechas extrañas. Se palpaba este jueves en el Gran Teatro Falla durante el sorteo del orden de actuación del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2022. En un acto presentado por Miriam Peralta y Enrique Miranda, los grupos participantes conocieron el día de mayo en el que debutarán en tan atípico certamen.

Antes de que la suerte repartiera a las agrupaciones por las distinta sesiones tomó la palabra la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, quien afirmó que “si estamos hoy aquí saliendo de este periodo negro no es por azar, es por cada uno de vosotros, que comprendisteis que había que cuidarse antes que otros intereses”. La edil añadió que “gracias a que nos hemos cuidado puede regresar el Concurso. Y estoy muy orgullosa del sector del Carnaval, que ha sido un ejemplo”. Cazalilla agradeció la comprensión de quienes apoyaron el cambio de fechas decretado por el Gobierno local y, por qué no, “a los que no lo comprendieron y a los que debatieron sobre el tema”. Antes de dar paso al sorteo se acordó de Juan Manzorro, el periodista y locutor de Canal Sur que nos dejara el pasado febrero.

La mano inocente de Enrique Miranda deparó que el COAC 2022 lo abra, en la primera sesión de semifinales infantiles del 11 de mayo, la chirigota ‘@los yonotube’. Asimismo, la chirigota ‘This is Cádiz’ abrirá telón en juveniles el día 14.

Había mucha expectación por conocer la configuración de las nueve sesiones de la fase clasificatoria de adultos y el honor de romper el hielo recayó en la comparsa de Fran Quintana ‘El club de los ignorantes’, en una atractiva función inaugural en la que coincidirá con la chirigota de Barranco, el coro de Charo Quintero, la comparsa de Romero Bey, la comparsa de Rafael María Pastrana, la chirigota de Choza y, cerrando como cabeza de serie, la chirigota de ‘Cascana’. Un buen plato para empezar a degustar las coplas.

Otra de las funciones esperadas será la del único sábado de preselección, el día 21, en la que compartirán escenario dos primeros premios del último concurso, el de 2020. Por un lado Vera Luque y su comparsa ‘Los quinquis’, último grupo ganador en chirigotas, y por otro, la comparsa vencedora de ese año, la de Tino Tovar, que en 2022 se presenta como ‘La brigada’. Ese sábado 21 de mayo estará también el cuarteto de Gago, segundo premio en 2020, que será ‘Los ultraortodoxos de los callejones de Cardoso’. Les acompañarán , entre otras, la chirigota dirigida por Manolín Gálvez, ‘La Viña contraataca’, y el coro de Jesús Monje ‘La producción’.

El martes 17 será el turno del coro de Procopio y Longobardo ‘Carrera oficial’, la chirigota del Barrio ‘Los Paco Alga’ y la comparsa de La Cantera ‘Después de Cádiz ni hablar’.

El miércoles 18 abrirá telón la comparsa de Martínez Ares ‘Los sumisos', junto al coro de Los Estudiantes ‘Pachamama’, el coro de Barbate ‘La fábrica de conservas’ o la comparsa femenina de Cádiz ‘La predicadora’.

También será interesante la sesión del jueves 19 con la comparsa del Principito, la de Tocina, ‘Los originales’ del Jona, los chiclaneros de ‘Entre sabanas...’ con José Molina a la cabeza y cerrando la chirigota del ‘Sheriff’, Rober Gómez y Juan Pérez ‘Los caraduras de Cai’ .

El viernes 20 tiene su miga, pues cerrarán función dos comparsas que ya se han estrenado antes del COAC y que corren el riesgo de ser descalificadas: la malagueña ‘Matria’ y la de David ‘Carapapa’, ‘Los indomables’. Esta sesión comenzará con la chirigota del ‘Bizcocho’, ‘Gente con chispa’, y actuarán también el coro de Pastrana ‘Los dueños de Cádiz’, la chirigota de Pepe Fierro ‘Los del triángulo de las verduras’ y la comparsa de Nene Cheza ‘Los veleros, una comparsa de toda la vida’.

El domingo 22 tendrá a la comparsa de Kike Remolino ‘La boquita prestá’, la chirigota de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Carlos Pérez ‘La misión: el evangelio según Santander’, la comparsa femenina ‘La creadora’ y el coro de ‘Chapa’, ‘Tierra y libertad’.

Otra comparsa esperada, la de ‘Chapa’ y Raúl Cabrera, 'Los renacidos', dirigida por Javi Bohórquez, se encargará de inaugurar la penúltima función, la del lunes 23, donde cantará el coro ganador de 2020, el de David Fernández y Pedrosa, este año ‘Los babeta’. Y será una noche apellidada Romero Castellón. Actuarán las dos agrupaciones de Iván, la comparsa ‘¿Me meto o no me meto?’ y el cuarteto ‘Al edén que le den’, junto a la chirigota de su hermano Borja, ‘Los de Cádiz Sur’.

El epílogo llegará el martes 24. En la sesión final estarán el coro de Luis Rivero ‘Químbara’, la comparsa de Germán Rendón ‘Los conquistadores’, la chirigota de Antonio Rivas, Fernando Carmona y Pepe Martínez, ‘La legionaria’, y la comparsa de José Luis Bustelo y José Manuel Cardoso, ‘Los viajantes’. La comparsa de Conil ‘Los burreños’, también con participación de Cardoso, cerrará la fase clasificatoria.

Al haber un menor número de sesiones de lo habitual puede decirse que en todas las noches habrá atractivos. Después de que, poco antes de las 21.30, acabase el sorteo, las agrupaciones comenzaron a organizarse para adaptar sus ritmos de ensayos y diseñar sus estrategias de repertorio en función del día del estreno.

Primera función - Lunes 16 de mayo

Comparsa 'El club de los ignorantes'

Chirigota 'Aquí huele a verdín'

Coro 'El telón'

Comparsa 'La comparsa del loco'

Comparsa 'La mafia de La Viña'

Chirigota 'Los COAC toys'

Chirigota 'Los cuarentena principales'

Segunda función - Martes 17 de mayo

Coro 'Carrera oficial'

Comparsa 'We can do... Carnaval'

Chirigota 'Los Paco Alga'

Chirigota 'Los que comen de las visitas'

Comparsa 'Después de Cádiz, ni hablar'

Comparsa 'La quemaera'

Tercera función - Miércoles 18 de mayo

Comparsa 'Los sumisos'

Chirigota 'Los Wuhan Rivero'

Comparsa '2020: Los resistentes'

Coro 'Pachamama'

Coro 'La fábrica de conservas'

Comparsa 'La predicadora'

Chirigota 'Los que dan los puntos de verdad'

Cuarta función - Jueves 19 de mayo

Comparsa 'Cantando bajo la lluvia'

Comparsa 'La división extranjera'

Comparsa 'Los originales'

Cuarteto 'Venimos a llevárnoslo'

Cuarteto 'Venimos a llevárnoslo'

Chirigota 'Entra sábanas, selvas y ríos... este año vamos al Rocío'

Coro 'Su majestad'

Chirigota 'Los caraduras de Cai'

Quinta función - Viernes 20 de mayo

Chirigota 'Gente con chispa'

Coro 'Los dueños de Cádiz'

Cuarteto 'Mira en tu interior'

Chirigota 'Los del triángulo de las verduras'

Comparsa 'Los veleros, una comparsa de toda la vida'

Comparsa 'Los veleros, una comparsa de toda la vida'

Comparsa 'Matria'

Comparsa 'Los indomables'

Sexta función - Sábado 21 de mayo

Coro 'La producción'

Comparsa 'Los quinquis'

Chirigota 'La Viña contraataca'

Cuarteto 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso'

Comparsa 'La brigada'

Chirigota 'A vivir que son dos días'

Comparsa 'Los tornados'

Séptima función - Domingo 22 de mayo

Comparsa 'La creadora'

Comparsa 'Los mojarritas'

Cuarteto '¡Esto está empetao!'

Chirigota 'La misión (el Evangelio según Santander)'

Chirigota 'Verano azul'

Comparsa 'La boquita prestá'

Coro 'Tierra y libertad'

Octava función - Lunes 23 de mayo

Comparsa 'Los renacidos'

Chirigora 'Los Falis'

Comparsa '¿Me meto o no me meto?'

Coro 'Los babeta'

Comparsa 'Bendita locura'

Cuarteto 'Al Edén que le den'

Chirigota 'Los de Cádiz sur'

Novena y última función - Martes 24 de mayo

Coro 'Químbara'

Comparsa 'Los conquistadores'

Chirigota 'La legionaria'

Comparsa 'Los viajantes'

Chirigota 'Yo no me quito del medio'

Comparsa 'Los burreños'

Infantiles

Primera semifinal - Miércoles 11 de mayo

Chirigota '@Los Yonotube'

Chirigota '@Los Yonotube'

Cuarteto 'Los que no ganan pa bonobús'

Comparsa 'Con el paso del tiempo'

Cuarteto 'Los enamoraos del parque'

Chirigota 'Las Lolas Lolitas'

Segunda semifinal - Jueves 12 de mayo

Chirigota 'Los saltamontes saltarines de las cordilleras del Aculaero'

Cuarteto 'Mi qué cuerpo'

Chirigota 'Cómo has tenido valor'

Chirigota 'Dando la nota'

Chirigota 'Los desollaos'

Juveniles

Primera semifinal - Sábado 14 de mayo

Chirigota 'This is Cádiz'

Comparsa 'A los pies de La Caleta'

Cuarteto 'Hotel Cadizvania'

Chirigota 'Una chirigota pa que te rías'

Comparsa 'Masa madre'

Segunda semifinal - Domingo 15 de mayo