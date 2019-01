Significativas bajas, esperadas altas

El COAC 2019 contará con bajas de destacados autores y sus grupos. En coros, el primer premio de los dos últimos años, el mixto de Luis Rivero, se toma un descanso. Y siguen faltando los de Lucía Pardo y Manolo Guimerá. En esta modalidad faltará un referente de los últimos 30 años, Antonio Rivas, que deja el coro de Julio Pardo rompiendo una pareja creativa que cosechó numerosos premios entre 1992 y 2018. La incidencia en este coro de su sustituto, Antonio Pedro Serrano 'El Canijo', será a la vez uno de los grandes atractivos de la modalidad. Otro ilustre ausente será Faly Pastrana, que mantuvo su coro ininterrumpidamente desde 1998 con ‘Los últimos de Filipinas’ hasta 2018 con ‘Los Chimenea’. La mayoría de su grupo, uno de los letristas, David Fernández, y José Manuel Pedrosa en calidad de músico y director afrontan una aventura aparte bajo el nombre de ‘Los del patio’, que será un coro a tener en cuenta.

En chirigotas es donde las ausencias son más llamativas. Tres de las cinco primeras clasificadas de 2018 no estarán en el COAC. Dos de las finalistas, la de Vera Luque y la del Canijo, y la que se quedó a las puertas de la final, la del 'Sheriff'. Por contra, el Concurso vive el regreso del grupo del Love con la autoría de Kike ‘Remolino’, Javi el Ojo y David Cornejo, y el de Juan Carlos Aragón con ‘El Chele Vara’. Además, David Márquez ‘Carapapa’ retoma la senda del 3x4 con una chirigota llamada ‘Las cosas del destino’, en coautoría con Iván Romero y la dirección de Julio Álvarez. También regresa a la chirigota José Luis Bustelo como músico (y componente, de guitarra) de una nueva chirigota, ‘Los que no se pierden una’, que escriben Francisco José Fernández Díaz Toté , hasta el año pasado con el Sheriff, y Jesús Manuel Selma Martín Murga, letrista en 2018 de la chirigota de Juanlu Cascana, segundo premio. Otro clásico como Manolín Gálvez retorna al coliseo dirigiendo ‘El nombre me lo estoy pensando’, con música de Paco Rosado.

La comparsa perderá otro efectivo. Tino Tovar se une a Jesús Bienvenido y a Antonio Martín en las ausencias de dos años para acá. La modalidad no recupera efectivos de renombre salvo el de José Manuel Cardoso con su grupo de Barbate para sacar ‘La sagrada familia’, aunque no pierde a favoritos como Aragón, Martínez Ares, Subiela, Remolino y Carapapas. En los dos palos faltarán dos de los cuatro cuartetos finalistas de la pasada edición: el de Los Niños y el de Javi Aguilera y Ángel Piulestán. La novedad es el regreso del cuarteto de Alcalá de Guadaira que lidera el popular 'Perrichi', componente del cuarteto de Aguilera hasta el año pasado. Visto lo visto, las ausencias ganan a los retornos. Habrá que confiar en las sorpresas y en que grupos llamados a relevar algún día a los grandes den un paso adelante.