Reacciones al fallo del jurado: Beatriz González (Las musas): "Todavía hay gente que no está preparada para entender que no es un mensaje contra nadie"

Beatriz González, directora de la comparsa 'Las musas', ya se imaginaba que no pasarían a semifinales, tras convertirse el pasado concurso en una de las finalistas más polémicas de los últimos años. Su mensaje no cayó bien en parte de los aficionados, porque sorprendentemente el mensaje feminista todavía molesta, y así lo siente González. "Esto es un concurso y se toma con resiliencia, a veces gusta y a veces no, y nuestro mensaje es complicado, porque ya no solo es que hay gente a la que no le guste, sino que incluso se siente ofendida".

Y es que el repertorio que traen bajo la autoría de Marta Ortiz "no existía, y ya en preliminares se quedaron unas pocas, 'Las guasonas' y 'Las profetas' de Cristina Calle, y ahora nos quedamos nosotras. Incluso te digo que pensamos que no nos pasarían a cuartos".

Lo que sí que les sorprende a la directora de 'Las musas' es el puesto en el que han quedado, las quintas por el corte, y estima que puede ser "un castigo" por su pase del pasado año. "Teniendo en cuenta que hay gente del jurado que era suplente el pasado concurso y que no estaba de acuerdo... pues sí se puede ver como un castigo". De hecho, asume que "hay gente que no está preparada para entender que no es un mensaje en contra de nadie, sino en contra de la sociedad".

Y es que no es fácil estar en su posición valiente, con estas letras tan contundentes, pues no es solo enfrentarse al fallo del jurado, sino a la jauría de las redes sociales, "donde hay numerosos mensajes de odio, apuntando a que nuestro repertorio está cargado de odio, cuando odio es el que seguimos recibiendo", explica de esta reacción de una parte de los aficionados que no deja de ser un reflejo de la sociedad.

No obstante, Beatriz González comenta que su grupo también cuenta con el cariño de muchos aficionados y aficionadas que comprenden verdaderamente lo que es el feminismo y la igualdad, y lo que supone introducirlo de tal manera tan novedosa en su repertorio. "Hay muchos más mensajes de ánimo que críticos, y hacer activismo desde el carnaval es muy bonito, es un sueño, y ahora estamos deseando ir a la calle a cantar porque teníamos cositas guardadas, tenemos ganas de decir todo lo que se nos ha quedado en el tintero".

Con todo, la comparsista muestra mucha alegría por las compañeras que sí han logrado pasar a semifinales y que siguen luchando "como Mari Charo, son muy buenas y me alegro de que sigan luchando". Aunque se lamenta que todavía siente que el concurso hace competir a las mujeres, "si entra una, no puede entrar la otra".