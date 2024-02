Rafa Sánchez y Edu Brihuega unidos por el coro con la caja y el bombo

El coro 'El gremio' ha reunido sobre las tablas del teatro a Edu Brihuega y Rafael Sánchez Moreno, con caja y bombo entre sus manos al hilo de los cuplés del coro con firma de Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa'. Si Edu fue en sus tiempos bombo de la comparsa de Martínez Ares, Rafa lo ha sido durante más de dos décadas de la chirigota del Selu, dos grupos que también actúan en esta primera y potente noche de semifinales.

Para Rafa tocar con Edu, que ha salido corriendo para la presentación del coro de Luis Rivero, supone todo un privilegio, "es toda una leyenda del Carnaval y encima es con quien hablé para salir en el coro, así que estoy muy contento de tocar con él, cantar con él, y con Juancho, con quien me he llevado 25 años en la chirigota de Selu".

Las casualidades del concurso han querido que "todos actuemos hoy juntos, así que esto feliz, la verdad", y mira, apunta el ahora corista "yo quería soltar la caja, pero no hay manera".

En cuanto a las sensaciones de este pase han sido más que positivas, con dos tangos reivindicativos, el primero dedicado a las murallas de Cádiz, que el Chapa ha tocado desde esa perspectiva siempre distinta, arrancando con un piropo y rematando con una defensa a ultranza de este bien patrimonial tan abandonado. "Lo hace desde un punto de vista distinto, bonito y crítico, mientras que el segundo tango hace referencia a la situación de los chavales, que estudian y no tienen salida".

El coro de Miguel Ángel García Argüez el Chapa ha conseguido hacerse un hueco en la modalidad del tango con repertorios muy reivindicativos tanto en concepto como en repertorio.