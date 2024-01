¿Quilla... y a ti por qué te llaman Leo Power?

La cuartetera y artista Leo Power responde al por qué de su nombre artístico, y resulta que la llaman así porque "en el instituto me presenté a delegada y un amigo mío, David, que es medio gaditano, medio americano, cuando escribió mi nombre porque me eligió puso Leo Power y también lo apoyó otro amigo mío, Juan Jesús", rememora. Ya posteriormente cuando empezó a cantar "como me conocían así pues se me quedó", y como es una cantante versátil "y además canto en inglés, pues al final me pega", sentencia.