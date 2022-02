¿Qué pasa en Cádiz en Carnaval?

Aunque no lo parezca, hoy es Sábado de Carnaval. Justamente dos años después de que la pandemia del coronavirus empezara a expandirse por Andalucía como ya lo estaba haciendo por el resto del mundo, Cádiz recupera su fiesta más genuina, aunque no en su formato tradicional. La de ayer no fue la gran noche que todos esperábamos con la celebración de la Gran Final del Concurso del Gran Teatro Falla. Su lugar lo encontrará el 3 de junio, pero la llama del Carnaval se mantiene viva.

Mucho se ha debatido y escrito desde que a mediados del pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de Cádiz decidiera trasladar el COAC y la fiesta en la calle a la primavera. El motivo fue la previsión de la llegada de una sexta ola del coronavirus para después de las fiestas navideñas, lo que habría afectado de lleno tanto al Concurso como al Carnaval en la calle. Sin embargo, la aparición de la variante ómicron adelantó estas predicciones a principios de diciembre.

Con todo, la tendencia de la sexta ola ya es a la baja desde hace varias semanas sin apenas decretarse restricciones. El discurrir de los acontecimientos empieza a apuntar que el COVID-19 puede estar alcanzando su fase endémica, lo que supondría la salida definitiva de dos años de crisis sanitaria, a la par que social y económica.

A pesar de que Cádiz suele ser quien marca el camino en las celebraciones carnavalescas, otras grandes ciudades del entorno como Huelva, Córdoba o Málaga han tirado hacia delante con sus concursos y la fiesta en la calle, aunque sin la envergadura que tiene el Carnaval gaditano. Lo mismo va a suceder en los próximos días con un buen número de municipios de la provincia que sí le han dado oficialidad a esta fiesta.

El Carnaval de Cádiz llega a su momento más esperado tras un año de sequía dividido en dos: con las callejeras apostando por su fecha tradicional y las concurseras preparándose para el mes de mayo, aunque muchas de ellas también estarán en las calles en febrero.

Más allá del desencuentro entre las partes –2023 debe ser el año de la reconciliación para hacer un gran Carnaval–, ha llegado el momento de dejar a un lado el debate de lo que pudo ser y no será o de si la decisión ha sido la idónea o habría que haber arriesgado un poco más.

Y es que, por si no lo sabían, hoy es Sábado de Carnaval, por lo que es el momento de que la fiesta tome las calles durante su principal fin de semana, convertido en enorme puente por la festividad del Día de Andalucía.

Ante la falta de oficialidad, la principal pregunta que se hace todo el mundo es: ¿qué va a pasar en Cádiz en Carnaval? Pues va a pasar lo que Cádiz quiera que pase, elevándose a la máxima expresión el componente de espontaneidad que tiene esta fiesta. Aunque existe un intento liderado por la Plataforma por el Carnaval en Febrero –en la que están principalmente la Asociación de Autores y hosteleros– de canalizar la fiesta con una serie de actos, serán las coplas las que manden y surjan en cualquier lugar del centro de Cádiz.

La otra cuestión que aparece sobre este Carnaval no oficial es: ¿dónde se va a celebrar? Al igual que sucede con la anterior pregunta, el Carnaval se desarrollará donde quieran los carnavaleros. Cualquier lugar es idóneo para escuchar una copla, desde un espacio amplio hasta la calle más recóndita amparada por una casapuerta o la entrada a un garaje. Lo importante es que las coplas estén presentes y el público esté receptivo.

Y lo último: ¿a qué se le cantará? Pues han pasado dos años desde que las coplas tomaran las calles por última vez, por lo que temas hay para dar y regalar, aunque seguramente el coronavirus tendrá su protagonismo. Incluso, hasta da tiempo para que se escuche alguna copla a la invasión de Ucrania. Todo es posible en el Carnaval de Cádiz más espontáneo de la historia. Por ello, lo mejor es dejarse llevar y tener ganas de recuperar lo que un día la pandemia nos quitó. Pero si quiere tener una guía ordenada, estos son algunos de los actos previstos.

Sábado

El Sábado de Carnaval es el día en el que tradicionalmente se celebra el Pregón para abrir la fiesta en la calle. Sin embargo, la falta de oficialidad hace que el principal acto de la jornada no se celebre, al igual que ninguno de los habituales en la plaza de San Antonio. Sin embargo, este Sábado de Carnaval oficioso sí contará con un pregón, que lo dará el autor Francis Sevilla Pecci, que ha preparado para este febrero el coro 'La banda del ilegal'. El acto será a las 13.30 horas en las bóvedas de Santa Elena.

El otro acto principal del sábado que tampoco se celebrará será la Batalla de Coplas en los alrededores del Mercado Central y la plaza del Palillero. Esta cita, que había conseguido llenar de ambiente festivo el mediodía de esta jornada, será sustituida por diferentes actividades.

Así, desde las 14 horas habrá actuaciones en los alrededores de la calle Zorilla, en donde se premiará la mejor letra sobre el coronavirus. Por su parte, a las 14.30 horas arranca el programa de actuaciones en la Peña Paco Alba, mientras que los hosteleros de la calle de La Palma y la Federación de Peñas y Entidades Caleteras harán lo propio desde las 16 horas en la principal vía del barrio de La Viña. Por su parte, el showman Roberto Osorno realizará actuaciones en diferentes puntos de la ciudad durante todo el día. Ya por la tarde, a las 18 horas habrá un Concurso de Máscaras por todo el centro.

En cuanto a los bares y pubs, algunos de ellos también han programado actuaciones. El Café Teatro Pay-Pay celebrará desde las 21 horas una noche de romanceros, pasando por su escenario 'La princesa del pueblo', 'Vacaciones en El Palmar', 'Los hermanos Barba', 'La esquina de la Cabra' y 'El Doctor Strange con to la malange'. Por su parte, en la Sala Serendipia, a las 13.30 horas será el turno de la antología 'Romanticaprotestanticaduneracondal', mientras que la chirigota 'Las madrinas' dará dos pases a las 20 horas y a las 22.30 horas. Asimismo, en El Tinte Superbar actuará el Trío Remolinero a partir de las 16.30 horas.

Domingo

El Domingo de Carnaval estaba coronado siempre por dos actos: el Carrusel de Coros y la Cabalgata. Ninguno de ellos se celebrará, por lo que todo girará en torno a las coplas de las agrupaciones callejeras y las antologías que salgan a la calle en una jornada que seguramente será larga.

Siguiendo el esquema del día anterior, habrá actuaciones desde las 14 horas en la calle Zorrilla y alrededores, la plaza de San Francisco, la Peña Paco Alba y la Peña La Estrella, trasladándose estas a las 18 horas a la calle de La Palma, momento en el que también habrá Carnaval en el chiringuito El Potito. Por su parte, se mantiene el Concurso de Máscaras desde las 17 horas.

Uno de los atractivos será la actuación de la comparsa 'Los indomables', de David Márquez Mateos Carapapa, a las 15 horas en el templete del Parque Genovés.

En cuanto a las actuaciones planificadas en bares, el dúo formado por Germán Rendón y Vicente Lázaro estará a las 16.30 horas en El Tinte Superbar.

El 28-F

El Lunes de Carnaval, normalmente festivo local, se espera como una jornada fuerte al ser el Día de Andalucía. Así, junto a la programación que se repite de días anteriores, la antología del Canijo, la chirigota del Selu y la comparsa 'Los indomables' ya han anunciado diferentes pases. Además, 'Vanguartistas, chirigota sobre lienzo', 'La efímera banda del Capitán Vanana' y 'Los Kichi Blinders' estarán en el Pay-Pay desde las 21 horas, mientras que 'Los calentati', 'Las Catwoman' y 'Antes muerto que feíllo' estarán a lo largo del día en la sala Serendipia. En El Tinte Superbar estará la Shirigota Rockera desde las 21 horas. En estos tres establecimientos hosteleros también habrá actuaciones el martes 1 de marzo, festivo local en el que también se espera que las callejeras tomen las calles.