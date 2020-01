La chirigota infantil ‘Los Purry Baby’s’ abre este sábado el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas

La chirigota infantil gaditana ‘Los Purry Baby’s’ abre este sábado el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) de Cádiz 2020, que comienza en esta ocasión con una semifinal de infantil que se celebrará este sábado a partir de las 12.00 horas en el Gran Teatro Falla. Mañana se desarrollará también la primera semifinal juvenil a las 18.00 horas, y la primera agrupación en ofrecer su repertorio en esta categoría será la comparsa ‘Comunicando’.

El domingo 19 de enero, también a las 12.00 y a las 18.00 horas, tendrán lugar también en el Gran Teatro Falla las segundas semifinales de Infantil y de Juvenil, respectivamente. Tras esta primera fase en las dos categorías de la cantera, el jurado decidirá cuáles son las agrupaciones que pasan a la final de cada una de ellas.

El orden de actuación de la primera semifinal infantil es el siguiente: la chirigota ‘Los Purry Baby’s’, el cuarteto ‘Lo siento Pixar, no to er mundo puede ser de cai’, la comparsa ‘Desde los mares del Sur’, el cuarteto ‘Cuando tú te acuestas, yo me levanto’, la chirigota ‘Sálvame’, el cuarteto ‘Qué barbaridad con tanto recortar’, la chirigota ‘Los niño prodigio’ y el cuarteto ‘Marvel no hay más que una’.

Por su parte, la segunda semifinal infantil comenzará con la actuación de la chirigota ‘Los Reyes’, el cuarteto ‘Un cura, una madre, la niña del exorcista y dos que quieren ser catequista’, la comparsa ‘El amarre’, el cuarteto ‘Semos Salvaje’, la chirigota ‘Pa Roja, roja nosotras’, el cuarteto ‘Gaditanos por el mundo’, la chirigota ‘Los que entran por la cara’ y el cuarteto ‘De ilusión también se vive’.

Asimismo, en la primera semifinal juvenil, tras la comparsa ‘Comunicando’, interpretarán sus coplas la chirigota ‘Los domadores de la Edad Media’, la comparsa ‘Las niñas de catalina’, el cuarteto ‘Mejor me quedo aquí parado’, la chirigota ‘Una chirigota con tabla’, el coro ‘Mundo animal’, el cuarteto ‘La Viña de las Galaxias’, la chirigota ‘Los Burritos’ y la comparsa ‘Brujas’.

En la segunda semifinal juvenil, ya el domingo, abrirá la sesión la comparsa ‘Los Trabalengüistas’, la chirigota ‘Seu, Aquí está tu hermana’, la comparsa ‘El príncipe mestizo’, el cuarteto ‘Una familia monstruosamente divertida’, la chirigota ‘La casa de papel colorao’, el coro ‘Al sur del sur’, el cuarteto ‘Paco, el de la luz de Cádiz’ y la comparsa ‘La callejera’.

La final infantil será el viernes 7 de febrero a las 17.00 horas y la final Juvenil el sábado 8 a las 17.00 horas. Son 16 agrupaciones las que concursan en categoría Infantil (ocho cuartetos, seis chirigotas y dos comparsas) y 17 grupos los que interpretarán sus coplas en categoría Juvenil (dos coros, cuatro cuartetos, cinco chirigotas y seis comparsas).

El jurado del COAC 2020 en categoría Juvenil e Infantil está presidido por Antonio Rivas Cabañas y cuenta con la secretaría de Mercedes Lamas Blanco. Además, lo integran como vocales Rafael Mosquera Muñoz, Rosario Brihuega Delgado, Francisco Manuel Olmedo Losey, María del Rosario Suárez Varo, José Antonio García Molina y Rosario Quintero Ramos.