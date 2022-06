Noche de locos para Iván Romero: sus agrupaciones cantan una detrás de otra

Noche de locos para Iván Romero. Doblete y actuaciones consecutivas de sus agrupaciones, la comparsa '¿Me meto o no me meto?' y el cuarteto 'Al edén que le den'. Y como en ambas tenía papel protagonista tuvo que ingeniárselas para desvestirse de comparsista y vestirse (y maquillarse) de cuartetero en el mismo escenario, pues no había tiempo de subir y hacerlo en camerinos.

"Hemos venido juntas las dos agrupaciones para poder repasar un par de cosas con el cuarteto en el mismo camerino. De otra forma no me daba tiempo", explicaba el autor. Ya en preliminares coincidieron ambos grupos, aunque hubo tiempo para un respiro "porque cantaron dos agrupaciones entremedio".

Algo similar le ocurrió en juveniles en 2009, cantando primero la chirigota '¿Qué plasa?' y justo detrás la comparsa 'Los del banquito'. Eran el mismo grupo. "Ahí tuvimos la suerte de que la comparsa no llevaba disfraz, iba de paisanos, y solo tuvimos que quitarnos el disfraz de la chirigota", contaba.

Ahora repite 'papeleta' en adultos. "Podía ocurrir en un concurso tan corto y no siendo el cuarteto cabeza de serie, que de serlo el sorteo lo hubiera separado de la comparsa que sí lo era", argumentaba.

Sobre el nivel en las dos modalidades en las que compite este año, Iván Romero habla como aficionado, sin el veneno de la competición. Claro, sincero y justo. "En comparsas hay un nivelazo, hay unas cuantas que me encantan. Soy objetivo y es una pelea a la que no podemos todavía llegar", admitía. También asumía que en cuartetos "el de Gago es este año inalcanzable, fortísimo, lo han bordado. Otro año le hemos podido meter mano, pero esta vez no". Sobre el escenario hizo una broma sobre este tema. Vino a decir que "fíjate si este concurso es raro que va a ganar el Gago", añadiendo "merecido, eh, merecido".

Estaba pendiente de dar un buen pase en la noche de hoy y meterse en la final "por méritos propios y dando mucho mérito a un cuarteto como el nuestro, con dos debutantes como Miguel y Leo Power". Entendía Romero que "al menos que no parezca una victoria aplastante de Gago y que la modalidad tenga más grupos en la final".

De pasar a la gran noche del viernes Iván Romero engordaría su espectacular currículum cuartetero, con tres primeros premios en la cantera y cinco en adultos, tres de ellos con sus hermanos y dos con Morera.