Tovar se vuelve 'ClandesTino' en su proyecto más personal como autor carnavalesco

"Inquieto y expectante" se encuentra Tino Tovar ante el proyecto carnavalesco que estrenará en junio. “Nunca he hecho nada que no sea Carnaval, que no fuera una agrupación o una antología. Con 31 años ya de Carnaval a mis espaldas y aprovechando que no hay mucha actividad quería hacer algo más personal”, dice en referencia a ClandesTino, “una obra eminentemente carnavalera sobre la esencia del Carnaval de Cádiz”. Una idea que habla de la clandestinidad, de cómo Cádiz siempre ha cantado pese a tantos obstáculos. “Porqué el Carnaval es contrapoder y porqué debe seguir siéndolo. Porqué en Cádiz tenemos esa fuerza para seguir haciendo uso de la libertad pese a todo. Qué nos hizo siempre sacar adelante las coplas, conservar la tradición, incluso en la Dictadura, aunque fuera de manera clandestina”, explica el coplero.

El texto corre a cargo del propio Tovar y el cuartetero Francisco Javier González Chicho será el narrador a modo de “personaje con bis cómica, un sabio con guasa, pillo y tunante”. Sonarán pasodobles, cuartetas, presentaciones e incluso tangos del repertorio de Tovar. Temas reconocibles, algunos “genuinos” y otros “versionados”, en un espectáculo de Carnaval “original y diferente”. La presentación de ‘Tic´Tac, Tic-Tac’, el final del popurrí de ‘El espíritu de Cádiz’ o el pasodoble de ‘La botica’ a los aficionados se encuentran entre las piezas elegidas. “Serán coplas con un entorno musical distinto. Con piano y otras armonías de guitarra en algunos temas”, advierte el autor.

"Quiero exponer qué nos hizo siempre sacar adelante las coplas, conservar la tradición, incluso en la Dictadura"

En el desarrollo del espectáculo interactuarán los cantantes. A falta de alguna incorporación más en cuanto al apartado musical, en el que estará el pianista Sergio Monroy, ClandesTino contará con destacados carnavaleros como Ramoni, Milián Oneto, Manolín Santander, David Trujillo ‘Catalán’, Julio Aragón, Dani Obregón, Jose Otero, Francisco Manuel Brull y José Helmo.

Ya hay fechas confirmadas, en espectáculos organizados por Eternidad Eventos, que dirige Jhonny Marchena. De momento, el 11 de junio en el teatro auditorio Riberas del Guadaía (Alcalá de Guadaíra) y el 27 del mismo mes en La Latina (Madrid). Su comparsa, primer premio en 2020 con ‘¡Oh capitán, my capitán!’, seguirá cantando en verano. “Hemos buscado no coincidir con la comparsa ni con las actuaciones de quienes vienen cantando en este espectáculo y pertenecen a otras agrupaciones”, concluye Tovar.