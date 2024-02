Marta Ortiz: "Gracias a Adela del Moral las poquitas que estamos, estamos, fue nuestro referente"

"Tremendamente entristecida" se ha mostrado Marta Ortiz este viernes negro para el Carnaval de Cádiz por el fallecimiento de una de sus mujeres pioneras, Adela del Moral. La autora, otra precursora de la fiesta tras haber conseguido entrar por primera vez en una final del Teatro Falla con una comparsa íntegra de mujeres, se confiesa destrozada "porque no me ha dado tiempo a despedirme de ella, la mensajeé, pero estaba malita y no la quería molestar".

Así que muy triste y a la vez enormemente "agradecida porque en mis pocos años en activo como autora del Carnaval Adela me ha tratado con mucho amor, me ha animado, me ha dado mi sitio, me decía cosas preciosas con esa dulzura, ese tono, esos ojos, esa manera tan graciosa y gaditana de decir las cosas". Rememora Ortiz el café que se tomó con ella "porque va a formar parte de un capítulo de un libro que estoy escribiendo, y aquel día me contó muchas cosas de su vida y fue verdaderamente tierna". Añade, que "solo tengo palabras de amor y agradecimiento porque gracias a ella, las poquitas que estamos estamos, fue nuestro referente, la pionera en la autoría de la mujer en el Falla, gracias a ella supimos que también éramos capaces, así que es un día muy negro para el Carnaval y para el feminismo carnavalero, para el papel de la mujer en el Carnaval".

No quería dejar pasar la oportunidad la comparsista de darle su pésame a Luis Frade, "me consta que era una mujer tremendamente querida", y se queda con "la suerte de haberle cantado el día que inauguró su calle, tengo una letra que remata con su nombre, y quizás fue aquel el momento que me deparó la vida para despedirme de ella".