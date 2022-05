Marisa Brihuega (coro 'Tierra y libertad'): "Esta experiencia no sería la misma sin mi hermano y mi hijo"

"Contenta" e ilusionada por un repertorio "con posibilidades" y que está "en la pelea", Marisa Brihuega comenta el pase semifinal de 'Tierra y libertad', el coro de Miguel Ángel García Argüez con el que ha debutado en el COAC. "En la categoría de adultos porque yo ha había salido en juveniles en el año 82", precisa la corista para la que "esta experiencia no sería la misma" si no la hubiera compartido con su "hermano" y su "hijo", Edu Brihuega y Pablo Moreno Brihuega, respectivamente.

También destaca la carnavalera, miembro de una prolífica saga de febrero, "el buen recibimiento" que ha tenido en el coro donde se ha sentido "muy cómoda desde el primer momento" y que ha hecho "muy buen papel en el Concurso".

"Yo no sé qué decidirá el jurado, porque hay muchos coros de distintos estilos y con mucha calidad, pero sí te puedo decir que estamos satisfecho con todo lo que hemos cantado", explica la corista sobre el pase de esta noche de lunes con dos tangos potentes a la turistificación y a los antidisturbios. "Sí el segundo sabíamos que era una letra un poco polémica, pero bueno digna de nuestro autor que no se esconde nunca", valora