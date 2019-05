Manuel Carrasco y su pasión por el Carnaval de Cádiz, en seis vídeos

Que Manuel Carrasco es un enamorado de Cádiz no es ningún secreto. No han sido pocas las veces que el artista onubense, que presenta este sábado en el Muelle Ciudad gaditano su último disco, La Cruz del Mapa, ha expresado su aprecio por esta tierra y por su fiesta, que sigue e incluso comenta en las redes sociales. El Carnaval de Cádiz es una constante en la trayectoria artística del que fuera concursante de la segunda edición de Operación Triunfo y raro es el concierto en el que no se arranca con alguna copla. Es además, desde hace años, uno de los nombres que siempre figura en las quinielas para pregonar la fiesta grande de Cádiz, un reconocimiento que llegará más pronto que tarde.

Aprovechando su presencia en la ciudad este sábado, en una jornada que ha levantado gran expectación, recordamos, con estos seis vídeos, la pasión del cantante de Isla Cristina por Cádiz y su Carnaval.

La mujer es enemiga, de Los Condenaos

Fue en Cádiz, en un concierto celebrado en la recordada sala Anfiteatro de La Punta de San Felipe allá por el año 2012, cuando Manuel Carrasco dejó para el recuerdo su versión de La mujer es enemiga, pasodoble de la comparsa 'Los condenaos' de Juan Carlos Aragón (segundo premio en el Concurso del Falla en el año 2001).

Diez minutos, de 'Calabazas'

Ese mismo verano en un nuevo concierto en Cádiz el onubense demostró sus conocimientos carnavalescos retrocediendo hasta 1991 para interpretar el pasodoble de 'Calabazas', comparsa de Antonio Martínez Ares que consiguió el segundo premio en la vuelta del Concurso de Agrupaciones al Gran Teatro Falla tras unos años de exilio en el teatro Andalucía.

Vuelve ya el 3x4, de 'Las viudas'

No todo van a ser comparsas. La pasión de Manuel Carrasco por el Carnaval de Cádiz le ha llevado a interpretar también pasodobles de chirigotas tan recordadas como 'Las viudas de los bisabuelos del 55'. El mítico Vuelve ya el 3x4 que llevaron en su día al Falla Cárdenas, Noly y Manolín Gálvez adquiere nuevos matices en la voz del cantante de Isla Cristina.

Cádiz es mujer con dos novios, de 'Los buscavidas'

Manuel Carrasco compartió experiencia en Operación Triunfo con el gaditano Miguel Nández, actualmente integrante de la comparsa de Martínez Ares y una de las grandes voces del Carnaval gaditano. Ambos cantaron juntos en televisión el pasodoble Cádiz es mujer con dos novios, de 'Los buscavidas' de Antonio Martín. Una de esas coplas inmortales que nunca falta en el catálogo del buen aficionado.

Carnecita de gallina con el grupo de Martínez Ares

El grupo que llevó al Falla la comparsa 'La eternidad', original de Antonio Martínez Ares, llevó en el verano de 2017 su Antología Pirata por diferentes puntos de Andalucía. En una de esas actuaciones se encontraba Manuel Carrasco, que se subió al escenario para interpretar junto al grupo el pasodoble de 'Los piratas' Carnecita de gallina.

Su Tengo un trocito de mar junto a la comparsa de Bienvenido

El de Isla Cristina ha demostrado también sus dotes como compositor firmando pasodobles como Tengo un trocito de mar, dedicado a su tierra. Una letra que interpretó junto a la comparsa de Jesús Bienvenido en el colegio de Salesianos de Cádiz en el verano de 2012. Un grupo en el que, por cierto, figuraba aún entonces el actual alcalde de Cádiz, José María González Kichi. Con el Bienaventurados de 'Los Santos' finalizaba el espectáculo del onubense, que este sábado se reencuentra de nuevo con uno de sus públicos favoritos.