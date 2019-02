'Los del ferry' en Cádiz: tapas, compras y coplas

'Los del ferry', haciendo gala a su nombre, llegaban en la mañana del miércoles a Algeciras en barco desde Ceuta y de la ciudad del Campo de Gibraltar a Cádiz en autobús. Por delante les quedaba una intensa jornada que fue aprovechada al máximo por los comparsistas ceutíes. Álvaro Lloret, uno de los componentes, explicaba que, con tantas horas por delante antes de actuar, les dio tiempo de hacer turismo una vez que dejaron sus disfraces en la peña Los Juancojones, el lugar donde asentaron su cuartel general. "Nos fuimos de tapas y de compras. Ya se sabe que los marineros compran en cada puerto", decía con cierta sorna.

La vuelta a Ceuta tenía dos horas programadas, según las entradas en los trabajos de cada uno: seis y siete y media de la mañana. La mar, en calma, no ha supuesto contratiempo alguno. "El viernes pasado no salieron los barcos", apuntaba Nini, otro de los comparsistas. Es arriesgado, pero la otra forma de cruzar el Estrecho es más complicada. "El otro medio es el helicóptero y hay reservas con tres meses de antelación. Además, no cabríamos todos", concluyó.