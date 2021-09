'Kichi': "Si hay una mínima posibilidad de que el Carnaval no coincida con el Corpus, se hará"

A falta de una reunión que mantendrá estos días la edil de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, con el Consejo de Hermandades y Cofradías, todo parece indicar que la semana de Carnaval se adelantará para que el Domingo de Piñata, previsto el 19 de junio, no coincida con la celebración del Corpus Christi, aunque ese domingo en teoría se celebraría el Carnaval Chiquito. El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha señalado este miércoles que "si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que eso no ocurra, se hará. Que lo tenga todo el mundo claro. Es obligación y voluntad del equipo de Gobierno generar espacios y situaciones en las que puedan convivir todas las almas e identidades que componen la ciudad. Sería mezquino no hacerlo".

El primer edil manifestó que "nosotros tampoco queremos que coincida el Domingo de Piñata con el Corpus y estamos haciendo encaje de bolillos para intentar que todo el mundo se sienta lo más cómodo posible dentro de ese calendario de transición". "Creo que se puede adelantar. Fiestas tiene los detalles de cómo se ajustaría el calendario", añadió.

Tras conocerse el paso a la nueva normalidad y el fin de la restricción de aforos preguntaban al alcalde si este hecho posibilitaría recuperar el Carnaval en sus fechas tradicionales de febrero. González dijo recibir "con mucha alegría esta noticia, pero desgraciadamente la noticia del final de la pandemia no es tal. Vivimos todavía en un contexto Covid y por tanto tenemos que ser muy precavidos para establecer eventos multitudinarios como el Carnaval". González apuntó que "queremos el Carnaval en febrero, evidentemente, pero estamos en un periodo de transición y todo el esfuerzo que requiere preparar el Carnaval hace incluso injusto que nos planteemos la posibilidad de que por cualquier eventualidad, que es a lo que nos tiene acostumbrado la pandemia, preparar un Carnaval en febrero que no podamos realizar o podamos realizar con un número elevadísimo de restricciones".

'Kichi' explicó que "una callejera se puede organizar en enero y decidir salir a la calle. Pero la organización del Carnaval, el COAC, la cabalgata, los concursos de la calle, la carpa... conlleva que tomar la decisión de celebrarlo en febrero tenga que hacerse con mucha antelación". Expuso que "ya nos gustaría ser tan ágiles como para, en virtud de si en enero está la cosa estupenda, poder decir vámonos que nos vamos, Carnaval en febrero. Pero eso es imposible, porque la maquinaria de contratación, los artesanos para hacer las carrozas... eso hay que decidirlo ahora en un contexto de pandemia, de contagios, aunque vaya a menos. Son decisiones dolorosas que hay tomarlas ahora. No puedes decirle a la gente en enero que se ponga a preparar el carnaval en febrero".

"¿Que somos demasiado precavidos? Puede ser. Pero como gobernantes de esta ciudad tenemos que poner la salud y la vida en el centro. En un año de transición. Tenemos la vida entera por delante para disfrutar del Carnaval en febrero", aclaró. A juicio del alcalde esta situación es "una paradoja", ya que "sacrificamos la fecha para mantener el espíritu o mantenemos la fecha sacrificando el espíritu o poniéndolo en riesgo. Yo no quiero un Carnaval maniatado, quiero un Carnaval en el que la gente pueda disfrutar y no se tenga que preocupar. Estamos en un año de transición y ojalá en 2023 podamos celebrar el Carnaval en su fecha y con todos los perejiles necesarios. Pero esta vez es sensato, riguroso, serio y responsable mantener el Carnaval en primavera y nos iremos adaptando poco a poco a la circunstancias".