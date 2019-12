Kichi: "Los gaditanos nos tenemos que sentir orgullosos de que Onda Cádiz sea el medio oficial del COAC"

Una buena noticia. Así ha valorado el alcalde de la ciudad, José María González Kichi, el hecho de que Onda Cádiz Televisión se haya hecho con los derechos de retransmisión de la totalidad del Concurso Oficial de Agrupaciones durante los próximos tres años. La decisión adoptada por el Patronato del COAC hace unos días es, a juicio de González, "una buena noticia por la que todos los gaditanos nos deberíamos sentir orgullosos".

El alcalde ha calificado de "total normalidad" la situación generada con la oferta lanzada por Onda Cádiz ("mucho mejor que la de Canal Sur", ha repetido en varias ocasiones") y ha mostrado incluso su sorpresa por el revuelo que ha originado la decisión adoptada por el Patronato "estimando que es más beneficiosa". "Eso no quiere decir que en el futuro Onda Cádiz no pueda ceder los derechos de parte del Concurso a Canal Sur o a otras televisiones", ha añadido González en referencia a ese proceso de negociación que se antoja crucial para que salgan las cuentas de la televisión municipal. De hecho, Onda Cádiz ha establecido en 265.000 euros el importe de ingresos que debe recibir de Canal Sur (219.000 euros por la cesión de la señal y otros 46.000 euros en concepto de publicidad).

Ha insistido González en que la oferta lanzada por Onda Cádiz y la decisión del Patronato "no va para nada en detrimento de nadie, más bien todo lo contrario". Y ha rechazado de plano la posibilidad de que Onda Cádiz no logre ceder derechos a un tercero que amplíe la difusión del Concurso de Agrupaciones. "No va a poner en riesgo para nada la difusión de la fiesta, todo a partir de ahora supondrá una mejora", ha asegurado.