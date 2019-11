Además de esta partida económica que Onda Cádiz endosa a Canal Sur, se ha previsto un ingreso publicitario que llegará alcanzar el medio millón de euros ; partida económica que algunas fuentes consultadas consideran bastante elevadas teniendo en cuenta que el ámbito de actuación de Onda Cádiz no deja de ser local, lo que reduce el ámbito de potenciales consumidores de esos anuncios publicitarios.

Onda Cádiz contacta con RTVA para negociar

Un día después de conocerse que la Junta Ejecutiva del COAC aprobaba conceder los derechos de retransmisión del Concurso de Agrupaciones a Onda Cádiz para los tres próximos años, la cadena local contactaba con Canal Sur, cadena perdedora en la puja, para plantear una reunión en la que negociar la posibilidad de cederle los derechos al menos de las semifinales y la gran final. Fuentes de la RTVA confirmaban anoche que por cortesía no van a rechazar sentarse con directivos de la televisión municipal, pero que el ‘palo’ ha sido tan duro e inesperado que la intención inicial es no llegar a acuerdo alguno. No hay posicionamiento de la RTVA, aún, después de hallarse ante un “escenario tan sorpresivo y extraño”. Habrá reunión, aunque la RTVA llegará a la misma plagada de escepticismo.