Jurado Diario: Las puntuaciones de la tercera sesión de cuartos del COAC 2019

La comparsa de Kike Remolino fue la mejor parada de la tercera sesión de cuartos del COAC 2019 según el Jurado Diario de Diario del Carnaval, en una noche sin grandes triunfadores. Selu y Morera, los otros reclamos de la noche, sufrieron un pequeño paso atrás respecto a las clasificatorias y ceden algo de ventaja respecto a los líderes de sus respectivas modalidades.

CLASIFICACIONES Coros

Comparsas

Chirigotas

Cuartetos

En comparsas 'La luz de Cádiz' de Kike Remolino arrebata por un solo punto el liderato en la clasificación del Jurado Diario a 'Los buscadores' tras obtener 234 puntos en este segundo pase. 'El arrecife', por su parte, no parece contar con opciones de alcanzar los cuartos con sus 189 puntos. En chirigotas se caen del primer puesto con el que cerraron las preliminares 'Los quemasangre' del Selu, clasificados en segunda posición con 240 puntos y a once de 'Er Chele Vara'. Queda rezagada de cara a las semifinales la chirigota del Taka con 189 puntos y completa la modalidad la algecireña 'Los que no valen ni para estar escondidos', al límite del corte con 170 unidades.

En cuartetos ya intuíamos que la competición era cosa de dos y de momento, cerrada ya esta fase para la modalidad al no quedar más grupos en liza, la balanza se inclina del lado de 'Este año nos retiramos'. Tras su actuación de anoche 'Brigada amarilla (agüita con nojotros)' suma 235 puntos en el Jurado Diario, quedando a 13 del liderato (248).

Según nuestro jurado los dos coros de la jornada se despedirían del Concurso. El mejor posicionado fue 'Siguiendo tus pasos, Cádiz' con 187 puntos. Peor le fue al coro de San Fernando, que no llega al corte y apenas si suma 158 puntos tras su segundo pase en el Falla.