Inéditas en el Falla, de estreno en la calle

Los repertorios de las agrupaciones no se quedan encerrados en el Gran Teatro Falla una vez que se acaba el Concurso de Agrupaciones. Las letras tienen mucha más vida que la que les da el certamen de coplas. El discurrir del COAC hace que muchos pasodobles y muchos cuplés se queden guardados en el cajón. En algunas ocasiones, los fallos del jurado son los que provocan que algunas joyas no se puedan degustar sobre las tablas del coliseo gaditano. En otras, sin embargo, el motivo es la necesidad de descartar piezas por la sobreproducción literaria.

Por ello, los libretos y las grabaciones son los lugares en los que estas letras se esconden para poder conocerlas y que queden reflejadas para la historia. En los tiempos actuales, muchas son las agrupaciones que también aprovechan el tirón que tienen en las redes sociales o en YouTube para mostrar el repertorio que no han podido interpretar en el Falla con el objetivo de que sus aficionados las puedan descubrir. A esto, se suma la gran cantidad de actuaciones que las agrupaciones tienen a lo largo de esta semana. Por ello, Diario del Carnaval se hace eco de algunos pasodobles inéditos que se han podido escuchar en las calles durante estos días.

Comparsa 'Los luceros'

Los veranos con amores

sólo duran un verano

y aunque acaben en septiembre

nos dejan para siempre

un sabor lejano.

Y hoy le canto a aquel verano

de la juventud primera,

yo era el brote de un árbol

ella toda primavera.

Yo era un incendio de hormonas y acné,

un cuerpo nuevo estrenando su piel.

Ella era un cuenco de arcilla y de miel.

Yo era un nardo y ella era un clavel.

Yo torpe y bobo, ella inexperta.

Yo despistado, ella entreabierta.

Ella la luna y yo un lucero,

los dos sin frenos en las caderas.

Mañanas largas, noches eternas,

agosto vuela y ella se va.

Yo no sé qué habrá sido habrá sido desde entonces

de aquel viejo amor tan joven,

de esa cara y de esa risa.

Yo no sé dónde está o si me recuerda,

pero quiero que ella sepa

que aún la pienso cada día

porque sé que me llevaré a mi muerte

aquel fuego adolescente que me arde todavía.

Hay amores tan lejanos

que te ocurren un verano

pero duran toda la vida.

Chirigota 'Er Chele Vara'

Lo del amor es bonito,

lo del amor es precioso.

Empieza con los besitos,

prosigue los regalitos

y los orgasmos gozosos.

En la vida ha hecho siempre

el sentimiento más hermoso

lo único malo que tiene

es que al final llega el divorcio.

Yo me he divorciado ahora

de mi séptima mujer.

Por mutuo acuerdo

entre ella y el juez

me han encontrado la forma

de favorecer la igualdad

con un convenio puntero:

ella se queda na más

con el chalet y el dinero.

Ella se queda na más

con el chalet y el dinero.

Yo en el fondo me llevo de puta madre

porque he vuelto otra vez

a casa de mis padres

y no veas de verdad cómo lo disfruto.

Con mi padre ya me llevo mejor que antes

porque ya soy más mayor

y ya sí me deja fumar canutos.

Yo a parte mis matrimonios,

mi novia de to la vida

parece muy decidida

a casarse de una vez.

Y yo ya no sé qué hacer

porque me siento más libre

con mi vida de soltero

y no veas el pedazo de polla que tiene mi Lolo.

¡Ay! Lolo, Lolito, Lolo.

¡Ay! Lolo, Lolito, Lolo.

¡Mi piconero!

Comparsa 'OzBDC'

Paseando por la noche

susurró mudo mi nombre

y me la encontré llorando.

Nunca vi mujer más bella,

daba luz a las estrellas

y mis pasos fue alumbrando.

En silencio confinada

con el alma tan quebrada

por un triste desamor

¡Ay…!

Sin consuelo entre mis brazos

rompiéndose en mil pedazos

destrozada de dolor.

Presa en el puñal de sus recuerdos

y en cualquier tiempo pasado fue mejor.

Sola, añorando los besos

rememorando el deseo

le palpita el corazón.

Si yo pudiera ser tu canto de sirenas

y en tu ondulada cadera ser un pez por tu silueta.

Te pintaría de color los vendavales

y desde enero a diciembre

sonarían Carnavales.

La Luz de luna dormiría en tu regazo

y con tu embrujo entregado

al amor libre y libertad.

Pero hay amores que perduran más allá

que no se olvidan.

Así que solo proseguí mi caminar,

mientras rompía

por el amor de su vida.

Que nuestra diosa Caleta

a sus poetas echa en falta

porque no le canta

que ya no le canta

ya no le canta ni Antonio Martín

ni Paco Alba.

Comparsa 'Los niños sin nombre'

Ahora que la suerte

me ha brindado un guiño

y he cumplido el sueño

que un carnavalero

tiene desde niño.

Ahora que los focos

me están alumbrando

y en Andalucía estarán pendientes

a lo que estoy cantando.

Ahora que la suerte

me ha brindado un guiño

le canto a la tierra donde me crié.

Y es que el vaivén

de este compás

va desde la Peña La Perla

hasta el castillo San Sebastián,

cerquita de La Caleta.

Y es que el vaivén

de este compás

lleva la sangre de un viñero

y de una gitana

de la calle Goleta.

Me suena chirigota,

me suena a bulería

con el sabor de La Viña

y con el soniquete

de Santa María.

Dos barrios que parieron

a este grupo de amigos

que han tenido la suerte

de poder compartirlo

esta noche contigo.

Tan carnavalero

tengo este 3x4

elegante y castizo

que me enseñó mi abuelo.

Que bebió de la fuente

de Antonio Martin

y de Pedro Romero,

y se impregnó del cante

de Chano Lobato

y de Juan Villar.

Qué suerte la mía

de volver a encontrarte

y poder regalarte

esta melodía

que nace entre dos barrios

y va desde La Palma

hasta Jabonería.

Que yo le canto a Cai,

le canto a la Viña

y a Santa María.

Chirigota 'Los yayoflauta'

Ojito con lo que digo,

se lo llevan pa Sevilla.

Que quieren robarnos

nuestros Carnavales.

Quieren conquistarnos

y quitarnos tanto,

a esos ya les vale.

Luego piden un sitio

allí en La Campana.

O una caseta en la Feria de Abril,

verá que se ríen de ti.

Vienen a quitarnos esto tan nuestro

los sevillanos,

nuestros Carnavales, y encima aquí le ríen las gracias.

Se llevan entradas y ya hasta pasan a las finales,

que esto es de Cádiz,

que esto es de noso... citrón, citrón.

Que es de mi tierra

pa que cuatro ahora quieran venderla.

She, she, she, she... que tó no son Carnavales.

She, she, she, she... que aquí cabe todo el mundo.

Si de verdad peleamos lo mismo que por febrero,

nos dolería lo mismo cuando se van pa Sevilla,

los guiris de los cruceros, los guiris de los cruceros,

los guiris de los cruceros.