Gran ausencia, felices regresos

Como en la modalidad de comparsas, en chirigotas se presenta un Concurso marcado por el dolor de una ausencia, en este caso la de Manolo Santander, aunque atenuado por los destacados regresos que aumentarán la competitividad. Hablamos del retorno de tres primeros espadas como Vera Luque, 'Sheriff' y 'El Canijo'. El primero de ellos ha anunciado esta semana que traerá al Falla ‘Los#Cadifornia’. En cuanto al 'Sheriff', su vuelta lleva el nombre de ‘Los niños de la Petróleo’, entrando Rober Gómez y Juan Pérez también como autores. Por su parte, 'El Canijo' aún no ha anunciado el nombre de su chirigota. Otro importante regreso es el de la Chirigota del Barrio, que bajo el nombre de ‘Los Geni de Cádiz’, tres años después de su última aparición con ‘Los del lado oscuro’, llevará letra de Francisco Javier García 'Javi el Ojo' y Marco Romero de la Cruz, mientras que la música la compondrá Kike 'Remolino'.

De los finalistas, el primer premio, ‘La maldición de la lapa negra’, no defenderá título y el grupo preparará la antología de Santander. Los sevillanos de ‘Daddy Cadi’ pasan a llamarse ‘Scadi movie’, el Selu tampoco ha dado a conocer el nombre y ‘Las cosas del destino’ no existe ya como grupo. De las que se quedaron en semifinales se desconoce el nombre de la del Cascana, en 2019 ‘Un pasito a la izquierda y otro a la derecha’. ‘Er Chele Vara’ pasa a llamarse ‘¡Dio, picha!’ y ‘Los jarabe de palo’ de 'El Bizcocho se llamará' ‘Los couchers lowcost’. Asimismo, Los Molina de Chiclana, aunque dieron como nombre hace unos días ‘Una chirigota genial’, inmediatamente rectificaron y están a la espera de anunciar el verdadero y definitivo. La revelación del Concurso de 2019, la chirigota puertorrealeña ‘Si yo dijera lo que pienso’, pasa a llamarse ‘No aguantamos más, vamos de impacientes’. Y como es sabido, la chirigota del Love se despidió en 2019.

De los grupos que se quedaron en el corte de cuartos de final, la chirigota del Noly y Pepe Fierro, que fue este año ‘Los fantasmíbiris mamarrachíbiris del templo de las coplíbiris’, se llamará ‘Los Walt-Chisneys’. Los que fueron ‘Los que vienen de etiqueta’ serán ‘Misión imposible’, con el fichaje como músico de Fran Quintana. La de José Manuel Martínez ‘El Taka’, ‘Este año ya me toca a mí’ en 2019, cambia a ‘Los hijos del Carota’, y la de José Miguel Choza anuncia ‘No te gusta ná José’ después de ser ‘Los cabroníssimos’. Los ecijanos de ‘Paqui, baja aunque sea en pijama’ serán ‘Los viejos del parque’, y la chirigota algecireña del Tini, que fue en 2019 ‘Los que no valen ni para estar escondidos’, no ha publicado todavía su nombre. La de José Luis Bustelo, que fue ‘Los que no se pierden una’, ‘Los yayoflautas’ y la de Santoña no estarán en el Falla el próximo año.